20 Ekim Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim kazandı, potaya kim gitti? 20 Ekim bugün Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu?

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 20 Ekim bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda Miso ve Patlıcan ile yaratıcılık yemekleri yapıldı. En iyi yemeği yapan kişi dokunulmaz olacak ve 1 kişinin ismini söyleyecek. Peki, Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 20 Ekim Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı İşte detaylar...

20 Ekim Perşembe günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu Mavi takım kazanmıştı. Buna göre Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 20 Ekim Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

MASTERCHEF 20 EKİM PERŞEMBE TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Bugünkü takım dokunulmazlığını Mavi takım kazandı. Böylelikle Kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı.

20 EKİM KIRMIZI TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar miso ve patlıcan ile yemek yaptılar. Şuanda tadım yapılıyor. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak.

En iyi 3 isim:

- Metin

- Kıvanç

- Tolga

En iyi tabak :Metin

KIRMIZI TAKIMDA DOKUNULMAZ OLAN İSİM : METİN

Kırmızı takımda dokunulmazlığı kazanan isim Metin oluyor. Metin, haftanın 3. eleme adayı olarak Atike'nin ismini söyledi.