20 Ekim İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 20 Ekim Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 20 Ekim'de İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 20 Ekim Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 20.10.2022 05:00 08:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEDIEYLÜL MAHALLESI ATATÜRK SANYI SITESI TAMAMI 5555, 5518, 5516, 5520, 5528, 5551, 5538, 5542, 5556, SOKAKLAR VE CIVARI
- 20.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖZDERE CUMHURIYET MH ALIMOGLU CD KESRE KÖYÜ İZMIR CD OTELLER MEVKI
- 20.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ FOÇA MAHALLESİ ALİ STAİR CADDESİ, KARAGÖZ SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 20.10.2022 09:00 13:30 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ SOLUCAK MEVKİ VE CİVARLARI
- 20.10.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAŞEHİR MAHALLESİ,8022/1 SOKAK VE CİVARI
- 20.10.2022 09:00 09:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ORG. NAFİZ GÜRMAN,DOĞANÇAY MAHALLELERİ,7020,7134,7191,7192,7193,7194,7194/1,7195,7191, 7192,7193,7194,7194/1,7195 SOKAKLAR,DOĞANÇAY ŞİŞELEME TESİSİ,BAYRAKLI BELEDİYESİ DOĞANÇAY ŞANTİYESİDOĞANÇAY MEZARLIĞI, BAYRAKLI BARIŞ ANITI,ALİ DELİ BALTA,CİNDİ CAN POLAT
- 20.10.2022 09:00 09:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAMANLAR,SANCAKLI MAHALLELERİ,TURGAY BALABAN,TEMEL TAŞKIRAN, KARŞIYAKA BEL.PİKNİK ALANI ,ALİ KABUL VE ARK. İLYAZ TAŞTAN
- 20.10.2022 09:00 12:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAMANLAR MAHALLELESİ,TURGAY BALABAN,TEMEL TAŞKIRAN,KARŞIYAKA BEL. PİKNİK ALANI, ALİ KABUL VE ARK. İLYAZ TAŞTAN
- 20.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALSANCAK,AKDENİZ,KÜLTÜR,İSMET KAPTAN,MİMAR SİNAN,YENİGÜN MAHALLELERİ, KAZIMPAŞA, GAZİ OSMAN PAŞA, HALİT ZİYA,Ş.EŞREF BULV.,R.SAYDAM BULVARLARI, KIBRIS ŞEHİTLERİ ,MONTRÖ MEYDANI,1336,1340,1343,1347,1349, 1371,1372,1373, 1374 ,1472 SOKAKLAR VE CİVARI,SGK İL MÜD. BİNASI,KARAMBA PARK İNN OTEL EMSİAR OTEL,PUNTA İŞ MERKEZİ AKSOY PLAZA
- 20.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ LİMANREİS MAHALLESİ- AYVALIK,BAŞAK,YAFACI,CEVİZLİ SOKAKLAR VE CİVARI
- 20.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ LİMANREİS MAHALLESİ,FAKİR BAYBURT,ORHAN KEMAL,CEMAL REŞİT BEY,BAŞAK, RECEP BEY, AYDEMİR SOKAKLAR VE CİVARI
- 20.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MALTEPE MAHALLESİ,MİTHATPAŞA CADDESİ,3,15,17,20,22,24,26, 28, 30, 32,34,36,38,40,42,44,46,48,50, 52,56 SOKAKLAR VE CİVARI
- 20.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN İM - YENILIMAN FIDERI - MERKEZ MAH. DENIZ LOJMANLARI, İZSU, 2. FILO LOJMANLARI, YILDIZ TEPE, PANORAMA, YENILIMAN MEVKII TAMAMI, AKÇAKILISE TAMAMI, TEPEBOZ, BOZKÖY, NIHAT ALAKUŞ
- 20.10.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖREN EGEMEN MAH. ÖREN EGEMEN MAH. TAMAMI VE CIVARLARI
- 20.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARISU MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-1
- 20.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DALLIK-YAMANDERE-BÜYÜKKEMERDERE-KÜÇÜKKEMERDERE MAHALLELERI
- 20.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAHMUTLAR MAH KIRSALI
- 20.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SOMAK MAH-MUSALAR MAH.
- 20.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURATBEY MAHALLESI SEYIT GEZICI, APTI EREL CADDELERI, 3653, 3651, 3629, 3568, 3576, 3637 SOKAKLAR
- 20.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FEVZI ÇAKMAK MAH 35, 33, 8106, 20, 22, SOKAKLAR
- 20.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KORKMAZ RES
- 20.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MENDERES ÇUKURALTI MH ARIF SINAN CD EFETUR CD 2113 SK CIVARLARI 2182 SK CIVARLARI 14 EVLER CIVARI
- 20.10.2022 09:15 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAŞARAN MAH. BAŞOVA SOKAK TR-6
- 20.10.2022 09:30 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE TEKKEDERE MAHALLESİ TEKKEDERE SULAMA TR VE CİVARLARI
- 20.10.2022 09:30 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ GALİP GEÇİDİ SLM TR VE CİVARLARI
- 20.10.2022 09:30 14:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ALİBEYLİ MAHALLESİ ALİBEYLİ SLM TR 6 VE CİVARLARI
- 20.10.2022 09:30 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BÖLCEK MAHALLESİ MEZARLIKALTI TR 2 VE CİVARLARI
- 20.10.2022 09:30 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE OVACIK MAHALLESİ UYARLAR SULAMA TR VE CİVARLARI
- 20.10.2022 09:30 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE OVACIK MAHALLESİ ÇAMKÖY TOP. SU TR 2 VE CİVARLARI
- 20.10.2022 09:30 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ HALİMAĞA SLM TR VE CİVARLARI
- 20.10.2022 10:00 15:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ EYKO SİTESİ VE CİVARLARI
- 20.10.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜVENDIK, DENIZLI MAHALLELERIDIR
- 20.10.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALTINYUNUS MAHALLESI 3427, 3430 SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE ILICA OTEL ÖZEL TR.
- 20.10.2022 11:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENICE MAHALLESININ BIR BÖLÜMÜDÜR. (KEKLIKTEPE MEVKIIDIR.)
- 20.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALSANCAK ,KÜLTÜR MAHALLESİ,ATATÜRK CADDESİ, KIBRIS ŞEHİTLERİ CADDESİ, CUMHURİYET BULVARI,344,366,1469,1476/1,1477,1478,1479,1480 ,SOKAKLAR VE CİVARI.SARI VE KARCIOĞLU CENTER,KAR İNŞ.
- 20.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KILIÇREİS MAHALLESİ ,Ş.SARAÇOĞLU CADDESİ,276,283,284,308,320,320/1,323,324 SOKAKLAR VE CİVARI
- 20.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜNALTAY,KİBAR,TAHSİN YAZICI,METİN OKTAY,ŞEHİTLER,SALİH OMURTAK, LİMONTEPE,ALİ FUAT CEBESOY MAHALLESİ,ESKİİZMİR YIKIK CAMİ,4906/1-4906/2,9197 9197/2,9518,9600,9601 SOKAKLAR,SENİYE-HASAN SARAY İLKOKULU
- 20.10.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN MERKEZ DM - İSKELE FIDERI, MIGROS, ASYA OTEL, DENIZ LOJMANLARI, BAKSAT SITESI, GÖKÇE DENIZ SITESI, BÜYÜKKENT SITESI, AKVARYUM SITESI, BAKSAT SITESI, BELEDIYE GES, BELEDIYE, BODRUM MEVKII TAMAMAI, MERKEZ TAMAMI, KUYUCAK TAMAMI, LIMAN CAADESI, ASLANBURNU CADDESI, BURGAZ CADDESI, ALMAN KOYU TAMAMI, İSKELE MERKEZ TAMAMI, DOLUNGAZ MEVKII TAMAMI,
- 20.10.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALAYLI MAH.-KURŞAK MAH.
- 20.10.2022 13:10 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PİRİ REİS MAHALLESİ,İNÖNÜ CADDESİ,286 SOKAKLAR VE CİVARI
- 20.10.2022 13:20 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BASIN SİTESİ MAHALLESİ,161-162-163-164-165-168-2015 SOKAKLAR VE CİVARI
- 21.10.2022 01:00 01:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,1735,1738,1792,1793,1734,1798,1797/1,2009,2010,2016/1-2,1735,2008,2016/1, 1735,1787/1,1789,1792,1793,1798,2016/1,2016/2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 21.10.2022 01:00 01:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALLIKUYU,KOCAKAPI,ETİLER MAHALLELERİ,BOZKURT CADDESİ VE CİVARI
- 21.10.2022 03:00 03:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ,6328 - 6421 SOKAKLAR VE CİVARI
- 21.10.2022 03:00 03:10 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle ÇANKAYA,MURAT REİS,TURGUT REİS,GÖZTEPE,KILIÇ REİS,PİRİ REİS MAHALLELERİ
- 21.10.2022 03:00 03:10 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle VATAN,MALİYECİLER,BASIN SİTESİ,ARAP HASAN,TAHSİN YAZICI, BAHÇELİEVLER, ADNAN SÜVARİ, GÜLYAKA,KAZIM KARABEKİR,ESENYALI, ESENLİK MAHALLELERİ, İZ-SU GEN. MD.LÜĞÜ,BAŞBAKANLIK HİZ. BİNASI,KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ,HİSAR İMAM HATİP LİSESİ
- 21.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ GAZİ OSMAN PAŞA CADDESİ, ANI SİTESİ, ATA, AZİM, DÜNYA, KAREYEL, LOZAN, TUNÇ SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 21.10.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TR-41 KÖRFEZ FIDERI MORDOĞAN - MANAL, KÖRFEZ, KAMUKENT MEVKII TAMAMI, GÖZDE SAKA, ORTADOĞLULAR, ARKO, İMREN SITELERI, ERTUĞ BALIK, KÖRFEZ TÜRKTELEKOM.
- 21.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ NAZARKÖY , ÇINILIKÖY MAHALLELERININ TAMAMI VE CIVARLARI