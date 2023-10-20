20 Ekim 2023 tarihinde Euro kaç TL olduğu ve canlı döviz kuru araştırılıyor. Euro'nun güncel kurunun ne kadar olduğu, Euro'nun TL karşısında ne kadar değer kazandığı merak konusu. Döviz kurları her geçen gün artarken, Euro bugün rekor kırdı. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL gibi soruların yanıtları ve detayları haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Dolar ve Sterlin'in güncel değerleri de sorgulanıyor. 20 Ekim Euro Satış Fiyatı: 1 Euro ne kadar? Euro- Dolar Kuru ne kadar oldu?

20 Ekim Euro Satış Fiyatı: 1 Euro ne kadar? Euro- Dolar Kuru ne kadar oldu?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 20 Ekim 2023 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Euro/TL ne kadar olduğu araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 20 Ekim 2023 Euro satış fiyatı araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 20 Ekim 2023 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

EURO NE KADAR?

Euro, 29,65'den satılıyor.

DOLAR NE KADAR?

Dün dolar 28,50 ile lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Daha sonra düşüşe geçen dolar günü 28 lira sınırında tamamlamıştı. Yeni güne yatay seyirle başlayan kur saat 11.05 itibarıyla 28,01'den işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin, 34,02'den alıcı buluyor.

ALTINDAN YENİ REKOR

Dün 1.787 lirayla rekor kıran gram altın ise günü 1.750'li seviyelerde tamamladı. Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan altından yeni bir rekor geldi. Gram altın 1.789 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altının gram fiyatı şu sıralar 1.784 liradan işlem görüyor.

GÖZLER FED'DE

Analistler, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarında para politikasının daha da sıkılaştırılmasının gerekebileceğini vurguladığını belirterek, buna karşın tahvil piyasalarının da sıkılaştırıcı etkisinin para politikasının hedeflerine yardımcı olduğunu söyledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, kasım toplantısından sonraki süreç için belirsizlikler devam ediyor.