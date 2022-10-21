20 Ekim eleme adayları kim? Masterchef bu haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimler? Masterchef haftanın 3. ve 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu?

Masterchef'te 20 Ekim günü kırmızı takım dokunulmazlığı kaybetmişti. Bunun ardından kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. En iyi tabak Metin'in tabağı seçildi ve Metin 3. eleme adayı için bir isim söyleyecek. Peki, Masterchef 3. ve 4. eleme adayları kimler? 20 Ekim Masterchef haftanın 3. ve 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu? İşte tüm bilgiler..

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 20 Ekim bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 3. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF 20 EKİM PERŞEMBE GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Şefler haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Alman Mutfağı ürünlerinden yemeklerin yapılmasını istedi. Kazanan takım Mavi takım oldu.

KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM

20 EKİM PERŞEMBE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti.

KAZANAN İSİM : METİN

Metin 3. eleme adayı olarak Atike'nin ismini söyledi.

HAFTANIN 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan isim Metin oldu. Metin 3. eleme adayı için Atike'nin adını söyledi.

3. eleme adayı : Atike

4. eleme adayı : Fatma Nur

Haftanın 3. ve 4. eleme adayları Atike ve Fatma Nur oluyor.