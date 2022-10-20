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20 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

20 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı

20 Ekim 2022 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Aktüel Futbol

02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

02:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

03:00 Genoa - Spal

04:45 Spor Toto Süper Lig Özetler

05:00 Aktüel Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:45 Avrupa'dan Futbol

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Hollanda Eredivisie Özetler

09:35 Spor Toto Süper Lig Goller

09:45 Spor Toto 1. Lig Goller

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

10:45 İskoçya Premiership Özetler

11:00 Spor Manşet

12:15 Şampiyonlar Ligi Özetler

12:30 Gün Ortası

13:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

14:00 TBMM-TV

18:00 Spor Merkezi

19:15 Dünya Kupası Hikayeleri

19:50 Spor Takvimi

19:55 Frutti Extra Bursaspor - Joventut

21:55 Udinese - Monza

Kaynak: InterSinema.com / TV

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