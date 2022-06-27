20 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli mi? 20 bin öğretmen ataması açıklaması!

20 bin öğretmen ataması merak ediliyor. Kritik konuların ele alındığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 4 saat süren ve ana gündem maddeleri asgari ücret zammı ve bayram tatilinin olduğu toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 20.000 öğretmen ataması açıklaması geldi. İşte, 20 bin öğretmen ataması açıklaması haberimizde...

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmen ataması açıklaması şu şekilde:

Öğretmen adaylarımız için de müjdemiz var. Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacaktır. Ülkemizdeki mevcut 1,2 milyon öğretmenin üçte ikisi bizim dönemlerimizde atanmış olacaktır.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Terör, göç, savaş, ekonomik ve sosyal krizler gibi hayati sınamalardan geçen bölgemizde Efes 2022 Tatbikatı dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren bir program olarak başarıyla icra edilmiştir. Dünyanın terörle mücadelesinde en eski ve en etkili ülkelerin başında geliyoruz.

"FARKIMIZI HER ALANDA GÖSTERİYORUZ"

Siyasi ve insani krizlerin yükünü en fazla taşıyan ülke durumundayız. Tehditleri kaynağında ortadan kaldırma üzerine kurulan stratejimizi başarıyla uyguluyoruz. Uluslararası platformlarda ilkeli duruşumuzla farkımızı her alanda gösteriyoruz. Türkiye'yi bir yandan terör koridoruyla kimi ülkeler vasıtasıyla kuşatma girişimlerini akamete uğrattık, uğratmayı da sürdüreceğiz.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BAŞININ İNLERİNDE EZDİK"

Rusya-Ukrayna savaşı bir kez daha göstermiş ki, vizyonu, hedefi, projesi bulunmayan ülkelerin işi çok zordur. Son 20 yılda kurduğumuz demokrasi ve altyapının imkanlarını da kullanarak kendini farklı bir yere konumlandırmayı başarmışızdır. Bize yöneltilen tenkitlerin, eksikliklerimizden, hatalarımızdan değil Türkiye'nin uluslararası taahhütlerine kalarak belirlediği istikamette yürümesinden kaynaklandığını biliyoruz. Yaşadıklarımızdan çıkardığımız dersler ışığında tek millet, bayrak, vatan, devlet ilkelerine sıkı sıkıya sahip çıkarak azimle yolumuza devam edeceğiz. Vesayet ve darbe güçleriyle mücadelemiz gibi. Terör örgütlerinin başını inlerinde ezdiğimiz sınır ötesi harekatlarımız gibi.

"SURİYE'DE YENİ HAREKATLARA BAŞLAYACAĞIZ"

Siyasi, ekonomik ve askeri tüm kabiliyetlerimizi 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek, 2053 vizyonumuzu hayata geçirmek için kullanmayı sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Irak sınırlarımızı teröristlerin saldırılarından kurtaracak operasyonlarımız başarıyla sürüyor. Suriye sınırında güvenlik koridorunun eksikliklerini tamamlayarak orada yeni harekatlara başlayacağız. Akdeniz ve Ege'de gereken tüm adımları atmaktan asla çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Efes 2022 Tatbikatı işte bu tablonun askeri boyutunu temsil eden bir örnek olarak başarıyla sonuçlandırılmıştır. Rabbimden kahraman Mehmetçiğimizi, tüm güvenlik güçlerimizi daima korumasını ve esirgemesini niyaz ediyorum. Günümüzde savaşlar aynı zamanda sanayiden teknolojiye, finanstan sanat ve spora kadar her alanda veriliyor. 10 Haziran'da Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü Bilim ve Teknoloji binamızın açılış törenine iştirak ettik. Araştırma geliştirme faaliyetlerindeki kapasitemizi bir adım daha öteye taşıyacak derin teknoloji üssümüzün bir kez daha ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

"ENERJİ ATILIMLARI VATANDAŞIN HİZMETİNE SUNULACAK"

11 Haziran'da gittiğimiz Van'da depremin ardından adeta yeniden inşa ettiğimiz şehrin nasıl şahlandığını görme imkanını bulduk. Bölgenin lokomotif şehrini gelecekte daha ileriye nasıl taşıyacağımızı gördük. 13 Haziran'da katıldığımız Türkiye İhracatçılar Meclisi toplantısında sektör mensuplarıyla bir araya geldik. İhracatçılarımızın coşkusu doğru alanda ilerlediğimizi gösterdi. Yıllık 243 milyar dolara ulaşan iş dünyamızı bir kez daha tebrik ediyorum. Karadeniz'de keşfettiğimiz gazın ilk boru indirme ve kaynak törenine katıldık. Türkiye'nin enerji konusundaki en önemli atılımın bir an önce insanlarımızın hizmetine sunulmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.

"UZAY ÇALIŞMALARIMIZI GÖZDEN GEÇİRDİK"

Türksat 5-B uydumuzu hizmete alma töreninde uzay çalışmalarımızı gözden geçirdik. Dünyamızı tehdit eden iklim değişikliği konusunda pek çok devlet ve hükümet başkanının yer aldığı uluslararası koruma 17 Haziran'da çevrimiçi katılarak ülkemizin yaklaşımlarını anlatma imkanı bulduk.

"TEMMUZ AYI MEMUR MAAŞLARI ZAMLI ÖDENECEK"

Yılbaşında çalışanlarımızın, emeklilerimizin yeniden gözden geçireceğiz. Ne yapılması gerekiyorsa onu da vereceğiz. Temmuz ayı memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da zamlı halde ödeneceğini belirtmek istiyorum. Bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri takip ediyor, milletimize fayda getirecek her hususun üzerine gidiyoruz. Yeni yatırımlarla, yeni fırsatlarla, yeni finansman kaynaklarıyla istihdamı, üretimi destekliyoruz, ihracatçılarımızı pazarlarını büyütme konusunda teşvik ediyoruz.

"YURTLAR 1 EYLÜL'E KADAR ÜCRETSİZ OLACAK"

Bize yan gelip yatmak yoktur. Dünyada başı dik gezebilmenin tek yolu budur. Türkiye'yi birilerinin peyki haline dönüştürmek, boyun büken, el açanlar için bu mücadele bir anlam ifade etmiyor olabilir. Ama milletimiz bizim ne yapmak istediğimizi, nereye varmak istediğimizi gayet iyi biliyor. Okulların tatil olmasıyla birlikte gençlerimizin yaz aylarını verimli şekilde değerlendirmelerine katkı sunacağımıza inandığım iki projeyi başlatıyoruz. Spor okulları 81 illerimizin tamamında açık olacaktır. Yüzme, tenis, eskrim, jimnastikten güreşe sporun her alanında faaliyet gösteren bu okullarımızdan evlatlarımız istifade etmiştir. Tüm çocuklarımızı, gençlerimizi spor okullarımıza davet ediyoruz. Yaz aylarında gönüllerince seyahat edebilmelerine imkan sağlayacak bir kolaylıkla ilgilidir diğer haberimiz. Yurtlarımız 15 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş grubu arasındaki evlatlarımızın ücretsiz konaklama imkanlarına sahip olacaktır.

"AİLE DESTEK PROGRAMININ İLK ÖDEMESİ TEMMUZDA"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız düzenli ve süreli yardım programlarından faydalanan tüm aileleri ziyaret ederek insanlarımızı dinleyecek, ihtiyaç tespiti yapacaktır. 15 milyar liralık ilave bütçeye sahip, 12 ay süreyle devam edecek olan aile destek programının ilk ödemesini Temmuz ayında yapıyoruz. Tip 1 diyabet hastası evlatlarımızla ilgili müjdemiz var. Bu teşhisle insülin tedavisi gören çocuklarımızdan 11 bin 500 kişiye sürekli glikoz cihazı veya ikame cihaz temin edeceğiz. Yaşlı ve engelli bakım projelerini milli programa dönüştüreceğiz. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakımlarına kadar tüm zaruri ihtiyaçlarını karşılayacağız.

"BAYRAM TATİLİNİ TAKİP EDEN GÜNLER İDARİ İZİN KAPSAMINA ALINDI"

Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir. Öğretmen adaylarımız için de müjdemiz var. Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacaktır. Ülkemizdeki mevcut 1,2 milyon öğretmenin üçte ikisi bizim dönemlerimizde atanmış olacaktır. Son olarak Kurban Bayramını tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağı haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla."

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