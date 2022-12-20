20 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
Gündem Haberleri
UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! 20 Aralık Salı günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 20 Aralık Salı Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detaylar!
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 20 Aralık Salı günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 20.12.2022 08:30 16:30 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BALLICA MAHALLESİ TAMAMI İDONYA YAĞ, ATA AY TARIM ÜRÜN GIDA
- 20.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 2 ANAFARTALAR-ADNANMENDERES-AHMETBEDEVİ-TURGUTÖZAL- KUŞLUBAHÇE MAHALLELERİ
- 20.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AKPINAR-KAZIMKARABEKİR-SAKARYA-ŞEHİTLER-TURGUTÖZAL MAHALLELERİ
- 20.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SAKARLI MAHALLESİ TAMAMI KUYUCAK MAHALLESİ TAMAMI SÖĞÜTALAN MAHALLESİ TAMAMI BADEMLİ MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 20.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AHMETLİ, İBRAHİMAGA, ŞEREMET, ŞEHİTLİOĞLU, PABUÇLU, MAHALLELERİ SOKAKLARI VE ÖZEL TRAFOLAR VE GESLER
- 20.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARABEYLER HALILAR TELLİKÖY PEYPINAR AŞTINKÖY ZORAMAN DUMANLAR KÜRKÇÜ ÇAMKÇY KARAKOZAN RAHMANLAR RAHMANHACILAR GÖLBAŞI BUNA BAĞLI SOKAKLAR VE ÖZEL TRAFOLAR
- 20.12.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM KEMİKLİDERE, SAZOBA, BOYOBA MAHALLELERİ İLE İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI
- 20.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKMI ÇALIŞMASI ÇAMURHAMAMI, ŞİRİNYER, BAŞLIOĞLU, ÇAYPINAR, YENİKÖY MAHALLELERİ
- 20.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CAFERBEY,ÇALTILI MAHALLELERİ ,KILIÇKAYA PLASTİK,KALE BLOK,VOLKAN BLOK,ÖZKAHRAMAN KİREMİT,OBA MEŞRUBAT,KARPUZCULAR YUMURTA,ONUŞLAR YUMURTA,İLHANLAR GIDA,TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE İSTASYONU,BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
- 20.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YILMAZ MAHALLESİ BATI KISMI (HAKKARİLER MAH)
- 20.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YILMAZ MAHALLESİ GARAJ VE MEYDAN CIVARI
- 20.12.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM BEYOBA-SAZOBA MAHALLELERİ VE BEYOBA SAZOBA TOPRAKSU ÖZEL TR ABONELER, BAZ İSTASYONLARI, İŞLETMELER
- 20.12.2022 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÖKÇEAHMET YİĞİTALİ MAHALLESİ BİR KISMI
- 20.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DİLEK, ALİRIZA BEY, KOLDERE, HALİTPAŞA, PAŞAKÖY, KUMKUYUCAK MAHALLERİNDEKİ TARIM SULAMA TRAFOLARI
- 20.12.2022 10:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM KARASELENDİ ŞEHİRLİOĞLU AKÇAKERTİL ÇORTAK SATILMIŞ DEDELER YAĞCI TAVAK OMURLAR HAVAOGLU MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 20.12.2022 10:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM TIRAZLAR MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA BÖLGESİ, SIĞIRTMAÇLI, DOĞUŞLAR, YEŞİLTEPE, YUKARIKOÇAKLAR, BAHADIRLAR, BAHARLAR, GÜNEYDAMLARI, ŞEYHDAVUTLAR MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 20.12.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÜLKÜ TORAK SANAYİ,ÖZLEM YEM ,SERVET BLOK,AYTEKİNLER,GRAPPA,MANİSA BÜYÜKŞEHİR ASFALT ŞANTİYESİ, NOVA BİMS,ÖZÜTOK YUMURTA,ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KANTAR DENETLEME
- 20.12.2022 14:00 16:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KWS TÜRK,TUĞRUL TARIM,YETİŞ TARIM,BELEDİYE HAYVAN PAZARI,AYÇELİK TARIM BALİLİLER,TECO PETROL
- 21.12.2022 08:30 16:30 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BALLICA MAHALLESİ TAMAMI İDONYA YAĞ, ATA AY TARIM ÜRÜN GIDA
- 21.12.2022 08:30 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM REŞATBEY MAHALLESİ 169-170-162-186-163-161-160-329-188-176-190-189 SK PAZAR PAZARI VE CİVARLARI
- 21.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YARHASANLAR -KUŞLUBAHÇE-AHMETBEDEVİ-2 ANAFARTALAR MAHALLELERİ
- 21.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSHAKÇELEBİ MAHALLESİ
- 21.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YARHASANLAR MAHALLESİ
- 21.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAŞIBÜYÜK BALIBEY ÇARIKBALLI YENİKÖY BATTALMUSTAFA BEBEKLİ NARINCALISÜLEYMAN EROGLU ŞERİTLİ HACITUFAN ÇARIKMAHMUTLU YEŞİLYAYLA ALAKAVAK ÇARIKTEKKE YENİCEMAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR VE GESLER (KISMI KESİNTİ YAPILACAKTIR)
- 21.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TLPC BES
- 21.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GZM GES
- 21.12.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM KAYIŞLAR, DİLEK,YENİOSMANİYE MAHALLELERİ İLE İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI
- 21.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SERİNYAYLA MAHALLESİ
- 21.12.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YUKARI BOZKIR MAHALLESİNİN TAMAMI VE CİVARLARI.