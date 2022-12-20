20 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 20 Aralık Salı günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 20 Aralık günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 20 Aralık Salı günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 20.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle BAHÇELİEVLER,DEDEBAŞI,TUNA,ALAYBEY,ÖRNEKKÖY,DONANMACI,YAMANLAR, BAHRİYE ÜÇOK, SANCAKLI,İNÖNÜ,İMBATLI,ZÜBEYDE HANIM,BAHARİYE,AKSOY, CUMHURİYET, TERSANE MAHALLELERİ, ÖĞRETMENEVİ,İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI-1-2-3,TÜRK TELEKOM ,TURGAY BALABAN ,İLYAZ TAŞTAN,KARŞIYAKA BEL. PİKNİK ALANI, KARŞIYAKA VAKIFBANK,KAREKSAN EKMEK,TEMEL TAŞKIRAN, KARŞIYAKA BELEDİYESİ GES-2
- 20.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle ORG.NAFİZ GÜRMAN,DOĞANÇAY,ONUR,TURAN,POSTACILAR,SOĞUKKUYU,YAMANLAR, EMEK, GÜMÜŞPALA MAHALLELERİ,DENİZ DİKİMEVİ,BURGER KİNG, DOĞANÇAY MEZARLIK, İZSU DOĞANÇAY ŞİŞELEME TESİSİ,BAYRAKLI BARIŞ ANITI,ALİ DELİ BALTA,BAYRAKLI BELEDİYESİ, END.MES. LİSESİ,DENİZ KUVV. BAKIM ONARIM, DENİZ KUVV. İSTİHKAM
- 20.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle ONUR,EĞİTİM,FEVZİ ÇAKMAK MAHALLELERİ,JEOTERMAL,TÜRK TELEKOM
- 20.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle SALİH OMURTAK,ŞEHİTLER,ESENTEPE,F.ALTAY,POLİGON,BASIN SİTESİ, METİN OKTAY,G.KAZIM ÖZALP,MUAMMER AKAR MAHALLELERİ,KKK EGE ORDU LOJ.,DENİZ KUVVETLERİ,HAVA KUVV.,MİGROS
- 20.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle GÜZELYALI,M.ALİ AKMAN,GÖZTEPE MAHALLELERİ,AMERİKAN KOLEJİ,TÜRK TELEKOM
- 20.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DAĞISTAN MAHALLESİ DAĞISTAN KÖYİÇİ VE CİVARLARI
- 20.12.2022 09:00 13:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE KÜLTÜR MAHALLESİ KURTILUŞ MAHALLESİ ZMİR CADDESİNİN BİR KISMI, HÜRRİYET CADDESİNİN BİR KISMI, FATİH CADDESİNİN BİR KISMI, ŞERAFETTİN ÖZTÜRK, AHMET BALCI ÖĞRETMEN HASAN MİRASÇI, İSTİKLAL CADDESİNİN BİR KISMI, MERKEZ CAMİİ VE, CİVARI, 275, 276, 278, 279, 283, 284, 285, 289, 305, 306, 315, 315/1, 318/1, 322, 280, 305, 306, 314, 317 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 20.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSTİKLAL MAHALLESİ-1 CADDE-7502/1-501 SOKAK 5 CADDE -7439-7507 SOKAK-30 AĞUSTOS MAHALLESİ-EMEK BİR SİTESİ-7122-2 CADDE- 7515 SOKAK- İSTİKLAL MAHALLESİ 7502-ATAVADİ SİTESİ VE CİVARLARI
- 20.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 29 EKİM MAHALLESİ-312-GÜVEN YOL-1 CADDE-PIRLANTA EVLERİ-6 CADDE-196-220-7222-192--190-194-195 SOKAK- 7 CADDE-8 CADDE-7239-272-276-224-253-7617 SOKAK VE CİVARLARI
- 20.12.2022 09:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BAHÇELİEVLER MAHALLESİ BAYATLI-OTOGAR -KÜÇÜKKAYA-YALNIZEV-TEĞELTİ-ÇAKIRLAR-KAPIKAYA-YERLİLER-İNCECİKLER
- 20.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OVACIK MAHALLESI 7000, 7079, 7080, 7081 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-11 D KOLU
- 20.12.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAHALLESI GENELI CUMHURIYET SITESI, MAVI DILEK SITESI, ONTUR OTEL, 3394,4500 SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE 16 EYLÜL MAHALLESI ORKENT SITESI, ÇEŞME SU SITESI, ÖZELIF SITESI VE ÇEVRESI.
- 20.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAHALLESI YEŞILIRMAK SITESI 4510 SK. VE ÇEVRESI L-146
- 20.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEREKÖY MAH. TAMAMI TR-1 B KOLU
- 20.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCI MAH. MERKEZ SOKAK TR2 (E KOLU)
- 20.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMYAYLA VE HORZUM MAHALLELERI
- 20.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BIRGI MAH. BEHIÇ GALIP CD. SEKIZEVLER SITESI VE ÇEVRE SOKAKLAR TR-23
- 20.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYREKLI MAHALLESI KISMEN TR-3 AG
- 20.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZEYTINKÖY MAH.AKPINAR CAD. ATATÜRK CAD. VE CIVARLARI TR-3 A VE C KOLU
- 20.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZEYTINKÖY MAH.GÖLOVA YOLU ÜZERI ÖZEL TRAFOLAR VE İZSU İÇME SUYU POMPASI VE CIVARLARI
- 20.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURATBEY MAHALLESI 3639,3602/1,3604,3623,3643,3694 SOKAKLAR VE CIVARI
- 20.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TORASAN MAHALLESI 522. SK., 569, 601. SK., 566, 600. SK., 589. SK., 602. SK., 603. SK., 521. SK., 604. SK., 560, 572, 575. SK., KEMAL ERTAN, 502, 576, 607, 601 SK., 605. SK., 570. SK., 606. SK., 558. SK., 571. SK., KEMAL ERTAN CD., 507. SK., 516, 514, 505, 524. SK., 519. SK., 587. SK., 571/1, 527 SK., 582 SK., 586, 595. SK., 564. SK., 597. SK., 591. SK., 550. SK., 593, 594, 594, 592, 583 SK. SK., 588, 595 SOKAKLARDIR
- 20.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ NERGİZ MAHALLESİ,1671,1998,6000 SOKAKLAR VE CİVARI
- 20.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ NERGİZ MAHALLESİ,6007/3,6010/3,NİHAT DAĞDELEN SOKAKLAR VE CİVARI
- 20.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEDEBAŞI MAHALLESİ,6131/1 SOKAK VE CİVARI
- 20.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEDEBAŞI MAHALLESİ,6124 - 6138 - 6126 SOKAK VE CİVARI
- 20.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAKENT MAHALLESİ,BESTEKAR ŞADİ HOŞSES,670,2032/2,2032 SOKAKLAR VE CİVARI
- 20.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,2016/1,2016/3,CENGİZ KOCATOROS,MUHARREM CANDAŞ SOKAKLAR VE CİVARI
- 20.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEDEBAŞI MAHALLESİ,6051,6051/2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 20.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UFUK,ÇALDIRAN,HÜRRİYET MAHALLESİ,SEYFİ DEMİRSOY,MEHMETÇİK,NAMIK KEMAL CADDELERİ, 430,433,433/1,433/2,433/3,433/4,433/5,433/6,433/7,433/9,433/10,433/11,433/12,433/14,433/15, 433/16,433/19,433/20,433/21,433/22,433/23,433/25,440,450,452, 454,456,458,462,464,478,479,480, 481,483,484,485,487,489,497,499,501,503,505,507, 846,848,848/1,848/3,848/4,848/5,871,875,885,895, 896,897,903,982 SOSYAL KONUTLAR-2,1016-1019,926,1003,1005,1007,1016 SOKAKLAR,BUCA BELEDİYESİ
- 20.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EFELER MAHALLESİ,BARBOROS HAYRETTİN PAŞA,306/2,306/1,306/4 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 20.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,PAYAMLI,KIZILIRMAK CADDELERİ,569,571,573,589,591,601,603, 678,682,690,694 SOKAKLAR VE CİVARI
- 20.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATİLLA,BARBAROS,YENİDOĞAN,EGE,KÜÇÜKADA,LALE,VEZİRAĞA,M.SİNAN,UMURBEY,YEŞİLDERE MAHALLELERİ,348,1139,1433,2225,2226,2227,2228,2229,1433,2245,2246,2247,2247/1,2247/2,2247/3, 2247/4,2248,2248/1,2250,2250 ÇIKMAZI,2253,2254,2254/1,2255,2256, 2257,2260 SOKAKLAR VE CİVARI
- 20.12.2022 09:30 13:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE YENİ MAHALLE ŞEHİT ER HALİL BALYA CADDESİ VE CİVARLARI
- 20.12.2022 10:00 18:00 SCADA ÇALIŞMASI NEDENİYLE YENİ FOÇANIN TAMAMI -DOĞALKENT, ALİZE SİTESİ, GENCELLİ MAHALLESİNİN TAMAMI, TAŞÇI SİTESİ, KOZBEYLİ ARITMA ÖZEL TR, MELİHA BİÇER SİTESİ TR, ÇATLATAN SİTESİ, İZSU YENİFOÇA ATIK SU ARITMA ÖZEL TR, T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ÖZEL TR, SELİM GES KÖK, SELİM GES ÖZEL TR, KAİNAT GES ÖZEL TR, ÇELEBİ 2 GES ÖZEL TR, DİDEM GES ÖZEL TR, MUZAFFER MANGIR GES ÖZEL TR, GÜLAY GES ÖZEL TR, K.K.K. KAMPI ÖZEL TR, M-36 DOĞALKENT-MALİYECİLER SİTESİ , MENEMEN UĞUR SİTESİ TR, YE ÖĞRETMEN EVİ ÖZEL TR, 7. JAN.KOM. LOJMANLARIN ÖZEL TR VE CİVARLARI
- 20.12.2022 10:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALTINTEPE MAH. JANDARMA KÜME EVLERI SOKAK CIVARI
- 20.12.2022 12:00 18:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BAHÇELİEVLER MAHALLESİ BÜYÜK BİR KISMI
- 20.12.2022 12:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TERSANE,TUNA,ALAYBEY ,DONANMACI MAHALLESİ,YALI CADDESİ,İZYAR KONUT YAPI KOOP,1661,1662,1663,1664,1665,1666,1675,1671/1-2-3-4-5,1675,1676,1680,1665, 1672,1672/1, 1674, 1674/1, 1674/2,1675,1676,1679,1681,1682,1683,1685,1693,1694, 1695,1698,1699,1700 SOKAKLAR VE CİVARI ,İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI-1-2-3
- 20.12.2022 12:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TURAN,SOĞUKKUYU MAHALLELERİ CİVARI
- 20.12.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALPASLAN,FUAT EDİP BAKSİ,TURAN MAHALLELERİ,1609/6-1609/5,1609/13 SOKAKLAR VE CİVARI,İZMİR BÖLGESİ GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ MERKEZİ VE GÖZETLEME İSTASYONU,İZMİR BÖLGESİ GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ MERKEZİ VE GÖZETLEME İSTASYONU
- 20.12.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK,KIZILAY MAHALLELERİ,513/3,829,830,893/2 SOKAKLAR VE CİVARI,İZSU P-16 POMPA, BORNOVA BELEDİYESİ DÜGÜN SALONU
- 20.12.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BASIN SİTESİ MAHALLESİ,POLAT CADDESİ,108/2,108/30,175/1,177/9,177/14,9105/1, 9105/2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 20.12.2022 14:00 16:30 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE KURTULUŞ MAHALLESİ HÜRRİYET CADDESİNİN BİR KISMI, HASAN TAHSİN CADDESİNİN BİR KISMI, 330, 335, 336, 338, 555, 556, 557, 558, 562, 564, 565, 568 SOKAKLAR, ABDİ İPEKÇİ CADDESİNİN BİR KISMI VE CİVARLARI
- 20.12.2022 15:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADALET,SALHANE MAHALLELERİ,ADALET,DOĞANLAR,ANADOLU CADDELERİ,1596,1597,1598,1599, 1600,1600/1 SOKAKLAR VE CİVARI,YÜKSELİŞ ÖZEL
- 20.12.2022 15:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERZENE,KAZIM DİRİK MAHALLESİ,YER BİL YAPI KOOP.ÇEŞME OTO YOLU,116,116/1-2-3,116/5 SOKAKLAR VE CİVARI,EGE ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ,EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI,EGE ÜNİVERSİTESİ REK.YAPI
- 20.12.2022 15:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINARLI MAHALLESİ,1583/3 SOKAK,NUROL PLAZA
- 20.12.2022 17:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAHALLESI GENELI CUMHURIYET SITESI, MAVI DILEK SITESI, ONTUR OTEL, 3394,4500 SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE 16 EYLÜL MAHALLESI ORKENT SITESI, ÇEŞME SU SITESI, ÖZELIF SITESI VE ÇEVRESI.
- 21.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle ORG.NAFİZ GÜRMAN,DOĞANÇAY,ONUR,TURAN,POSTACILAR, SOĞUKKUYU, YAMANLAR, EMEK, GÜMÜŞPALA MAHALLELERİ,DENİZ DİKİMEVİ,BURGER KİNG, DOĞANÇAY MEZARLIK,İZSU DOĞANÇAY ŞİŞELEME TESİSİ,BAYRAKLI BARIŞ ANITI,ALİ DELİ BALTA,BAYRAKLI BELEDİYESİ, END.MES. LİSESİ,DENİZ KUVV. BAKIM ONARIM,DENİZ KUVV. İSTİHKAM
- 21.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle BAHÇELİEVLER,DEDEBAŞI,TUNA,ALAYBEY,ÖRNEKKÖY,DONANMACI,YAMANLAR, BAHRİYE ÜÇOK, SANCAKLI,İNÖNÜ,İMBATLI,ZÜBEYDE HANIM,BAHARİYE,AKSOY, CUMHURİYET,TERSANE MAHALLELERİ, ÖĞRETMENEVİ,İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI-1-2-3,TÜRK TELEKOM ,TURGAY BALABAN,İLYAZ TAŞTAN,KARŞIYAKA BEL.PİKNİK ALANI,KARŞIYAKA VAKIFBANK,KAREKSAN EKMEK,TEMEL TAŞKIRAN,KARŞIYAKA BELEDİYESİ GES-2
- 21.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle ONUR,EĞİTİM,FEVZİ ÇAKMAK MAHALLELERİ,JEOTERMAL,TÜRK TELEKOM
- 21.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle SALİH OMURTAK,ŞEHİTLER,ESENTEPE,F.ALTAY,POLİGON,BASIN SİTESİ,METİN OKTAY,G.KAZIM ÖZALP,MUAMMER AKAR MAHALLELERİ,KKK EGE ORDU LOJMANLARI,DENİZ KUVVETLERİ,HAVA KUVV.,MİGROS
- 21.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle GÜZELYALI,M.ALİ AKMAN,GÖZTEPE MAHALLELERİ,AMERİKAN KOLEJİ,TÜRK TELEKOM
- 21.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DAĞISTAN MAHALLESİ DAĞISTAN KÖYİÇİ VE CİVARLARI