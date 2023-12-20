Üye Girişi
Haberler

20 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

Güncelleme:
Abone Ol

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 20 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 20 Aralık 2023 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 20 Aralık 2023 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

20 Aralık2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 20 Aralık2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 20 Aralık2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÖNETMELİK

–– Diagnostik Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi Grubu Tıbbi Cihazların Kalite Uygunluk ve Kalite Kontrol Testleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

–– 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

–– 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2024 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 203)

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/10)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2024 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/1)

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

–– Yüksek Seçim Kurulunun 19/12/2023 Tarihli ve 2023/1559 Sayılı Kararı

–– Yüksek Seçim Kurulunun 19/12/2023 Tarihli ve 2023/1560 Sayılı Kararı

–– Yüksek Seçim Kurulunun 19/12/2023 Tarihli ve 2023/1561 Sayılı Kararı

–– Yüksek Seçim Kurulunun 19/12/2023 Tarihli ve 2023/1563 Sayılı Kararı ve Eki Yurt İçi Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarına Dair 140/I Sayılı Genelge

–– Yüksek Seçim Kurulunun 19/12/2023 Tarihli ve 2023/1564 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Hukuk Gündem Eğitim Politika Haberler

Bakmadan Geçme

20 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 20 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 20 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 20 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 20 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 20 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? DİSK asgari ücret talebi 2024! DİSK asgari ücret teklifi ne kadar, kaç TL? Urawa - Manchester City maç özeti! (VİDEO) Urawa - Manchester City maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Gaziantep FK - Adana Demirspor maç özeti! (VİDEO) Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı özeti nereden izlenir? Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İstanbulspor küme düşecek mi? İstanbulspor - Trabzonspor maçı hakemi kim? Olaylı geçen İstanbulspor - TS maçını kim yönetiyordu? İstanbulspor - Trabzonspor ne zaman oynanacak? AK Parti İstanbul adayı kim olacak, belli oldu mu? İstanbulspor sahadan çekildiği pozisyon hakem yorumu ne, penaltı mı? İstanbulspor - Trabzonspor maç özeti! (VİDEO) İstanbulspor - Trabzonspor maçı özeti nereden izlenir? Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title