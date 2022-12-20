20 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
20 Aralık 2022 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Spor Gecesi
01:00 Fenerbahçe - Hk Ümraniyespor
03:00 M. Başakşehir - Kasimpaşa
04:45 Süper Lig Haftanın Golleri
05:00 Spor Gecesi
06:00 Fta Antalyaspor - Galatasaray
07:45 1 Yıldız 10 Gol
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Beşiktaş - Erzurumspor
10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Nostalji Maçlar
14:00 Antalyaspor - Ankaragücü
14:30 Kasimpaşa - Sivasspor
15:00 Trabzonspor - Fenerbahçe
15:45 Süper Lig Haftanın Golleri
16:00 İstanbulspor - Trabzonspor
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 Beşiktaş - Y. Kayserispor
19:45 1 Yıldız 10 Gol
20:00 Süper Lig Maç Özetleri
21:00 Süper Hikayem
22:00 Beinspired
23:00 10 Gol 10 Hikaye
23:30 Süper Lig Haftanın Golleri
23:45 1. Lig Haftanın Golleri