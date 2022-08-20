20 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
20 Ağustos 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Teknik Analiz
02:00 Özetler
04:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Boluspor - Gençlerbirliği
08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
08:50 Efsanelerin İzinde
08:55 Spor Takvimi
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 FIFA Magazin
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 İtalya Seri A Goller
12:45 Hollanda Eredivisie Goller
12:55 Spor Takvimi
13:00 Spor Bülteni
14:00 Spor Haftasonu
16:00 Spor Bülteni
16:55 Tuzlaspor - B. Bandırmaspor
19:00 Spor Bülteni
19:55 Y. Samsunspor - Eyüpspor
21:45 Altınordu - Sakaryaspor
22:30 Stadyum Devre Arası
22:45 Altınordu - Sakaryaspor
23:45 Stadyum