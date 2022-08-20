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20 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı

20 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

20 Ağustos 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Teknik Analiz

02:00 Özetler

04:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Boluspor - Gençlerbirliği

08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler

08:50 Efsanelerin İzinde

08:55 Spor Takvimi

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 FIFA Magazin

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:30 İtalya Seri A Goller

12:45 Hollanda Eredivisie Goller

12:55 Spor Takvimi

13:00 Spor Bülteni

14:00 Spor Haftasonu

16:00 Spor Bülteni

16:55 Tuzlaspor - B. Bandırmaspor

19:00 Spor Bülteni

19:55 Y. Samsunspor - Eyüpspor

21:45 Altınordu - Sakaryaspor

22:30 Stadyum Devre Arası

22:45 Altınordu - Sakaryaspor

23:45 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com / TV

Orhan Ayhan Boluspor Trt TV Haberler

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