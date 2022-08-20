20 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 20 Ağustos 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Teknik Analiz 02:00 Özetler 04:00 Teknik Analiz 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Boluspor - Gençlerbirliği 08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler 08:50 Efsanelerin İzinde 08:55 Spor Takvimi 09:00 Orhan Ayhan'la 09:30 FIFA Magazin 09:55 Spor Takvimi 10:00 Spor Bülteni 11:00 Yüz Yüze Futbol 12:30 İtalya Seri A Goller 12:45 Hollanda Eredivisie Goller 12:55 Spor Takvimi 13:00 Spor Bülteni 14:00 Spor Haftasonu 16:00 Spor Bülteni 16:55 Tuzlaspor - B. Bandırmaspor 19:00 Spor Bülteni 19:55 Y. Samsunspor - Eyüpspor 21:45 Altınordu - Sakaryaspor 22:30 Stadyum Devre Arası 22:45 Altınordu - Sakaryaspor 23:45 Stadyum Kaynak: InterSinema.com / TV Orhan Ayhan Boluspor Trt TV Haberler

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