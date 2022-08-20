20 Ağustos 2022 Star Yayın Akışı
TV Haberleri
20 Ağustos 2022 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
03:00 Kiralık Aşk
05:00 Erkenci Kuş
06:00 İki Aile
08:00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir
09:00 Çizgi Film Kuşağı
09:30 Duy Beni
12:45 Erkenci Kuş
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Seven Ne Yapmaz
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
23:00 Çok Akustik