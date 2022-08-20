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20 Ağustos 2022 Star Yayın Akışı

20 Ağustos 2022 Star Yayın Akışı

TV Haberleri

20 Ağustos 2022 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

03:00 Kiralık Aşk

05:00 Erkenci Kuş

06:00 İki Aile

08:00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir

09:00 Çizgi Film Kuşağı

09:30 Duy Beni

12:45 Erkenci Kuş

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Seven Ne Yapmaz

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

23:00 Çok Akustik

Kaynak: InterSinema.com / TV

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