20 Ağustos 2022 Haberleri
Genel Haberleri
20 Ağustos 2022 Manşet Haberleri.
- Fırtına bozguna uğradı! Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a 5-2 mağlup oldu
- Fortuna Sittard bile bu kadarını beklemiyordur! 37 yaşındaki Burak Yılmaz'dan inanılmaz başarı
- Mardin'deki kazanın hemen ardından vatandaşların çektiği görüntü, yaşanan can pazarını gözler önüne serdi
- İnekleri görenler gözlerine inanamadı! Ümraniyespor-Galatasaray maçı öncesi olay görüntü
- Mustafa Sandal ile AK Partili Tunç arasındaki Suriyeli tartışmasına Ümit Özdağ da dahil oldu
- Giresunspor seriye bağladı! Galatasaray'dan sonra Kasımpaşa'yı da tek golle geçtiler
- Bileği bükülmüyor! Gaziantep FK, deplasmanda Hatayspor'u iki golle geçti
- Mardin'de tırın kalabalığın arasına daldığı kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı
- Freni patlayan tırın arasına daldığı kalabalığın neden orada toplandığı ortaya çıktı
- Ne olduysa 89'dan sonra oldu! Borussia Dortmund'a 7 dakika içerisinde tarihi şok yaşattılar
- İBB'den kovulduğundan dert yanan vatandaşa Meral Akşener'den yanıt: Sorup öğreneceğim
- Mardin'de 20 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- Hull City bir ilki yaşadı! Acun Ilıcalı'nın takımı farka boğuldu
- Antep'ten sonra bir acı haber de Mardin'den! Freni patlayan tır kalabalığın arasına daldı: 19 ölü, 6'sı ağır 26 yaralı var
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı üzüm fiyatına CHP'den ilk tepki: Manisa bunu kabul etmiyor
- Vicdansız anne, 20 günlük bebeğini döverek öldürdü
- Bülent Arınç, Erdoğan'ın mitingi öncesinde kürsüye çıktı: Bu iktidarın devamı, sizlerin beraberliği ile mümkün olacak
- Ünlü oyuncu Civan Canova tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
- Almanya, Ozan Kabak'ı konuşuyor! Stoper olduğuna artık kimseyi inandıramaz
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Geçen yıl 13 lira olan sultani kuru üzümün alım fiyatı 27 liraya çıktı
- Gören telefona sarılıyor! Bina duvarında asılı kalan dolap ilgi odağı oldu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti! Yerli ve milli pasaportun üretimi 25 Ağustos'ta başlıyor
- Tersanede yüksekten düşerek ölen işçinin yanında yumruk yumruğa kavga ettiler! O anlar kamerada
- Ne Sörloth ne Maxi Gomez! Jorge Jesus 'Tamam' derse Fenerbahçe yeni golcüsüne imza attıracak
- Rize'de turistleri taşıyan otobüs devrildi: 3'ü ağır 24 yaralı
- Gaziantep'teki kazada hayatını kaybeden muhabirin paylaşımları yürek yaktı: İnsanlar ne yana gitseler, ölümlerine doğru giderler
- Van Aanholt, Ümraniyespor maçı sonrası kendisine gelen ırkçı mesajı ifşaladı: Utanıyorum
- Ünlü TV yıldızı Teresa Giudice, eşiyle plajda aşka geldi! Hayranları 'Otele gidin' yorumları yaptı
- Özge Ulusoy'dan 'Birikimlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz' sorusuna yanıt: Emlak sektörüne yatırım yapıyorum
- 'Çipetpet' sözüyle hafızalara kazınan fenomen Şevket Kopal, 95 yaşında hayatını kaybetti
- Gaziantep'teki feci kazaya neden olan otobüs nasıl devrildi? Yaralı yolcu her şeyi anbean anlattı
- Tatilden dönen Nurgül Yeşilçay, art arda mayo ve bikinili pozlarını paylaştı
- Bir gazetecinin en zor anı! Mesai arkadaşlarının can verdiği kazayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu
- Komşuların kavgasında şarkıcı Metin Işık'ın ifadesi ortaya çıktı: Oğlum ateş etti, ben etmedim
- Dizi biter bitmez partnerini takipten çıkartan Sevda Erginci'den ilginç çıkış: Kimi çıkarıp çıkarmayacağıma ben karar veririm
- Gaziantep'ten gelen görüntüler, 16 kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın boyutunu gözler önüne seriyor! İşte olay yeri
- 16 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Yardım etmek için duran gazeteciler canlarından oldu
- Son Dakika! Gaziantep'te otobüs, itfaiye, ambulans ve canlı yayın aracının karıştığı zincirleme kaza: 16 ölü, 21 yaralı
- Komşular koşsa da yetişemedi! Anne, 20 günlük bebeğini döverek öldürdü
- Çalıştığı hastaneye getirilen yaralı oğlunu görünce fenalık geçirdi
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