20 - 21 Haziran Antalya elektrik kesintisi listesi! GÜNCEL KESİNTİLER! Antalya'da elektrik ne zaman gelecek? Antalya'da elektrik kesintisi...

Antalya elektrik kesintisi listesi ve Akdeniz EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (AKDENİZ EDAŞ) yapılan açıklamaya göre 21 Haziran Salı günü Antalya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Antalya'da Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Antalya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Antalya'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

KEPEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANTALYA ilinde KEPEZ ilçesinde 2022-06-21 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

MURATPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ HURMA 223,MERKEZ HURMA BOĞAÇAYI,MERKEZ HURMA Mah. 216 Sk.,MERKEZ HURMA Mah. 245 Sk.;ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ HURMA MAH. bölgelerinde 21/06/2022 09:00:00 - 21/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ ALTINTAŞ Mah. ÖZKARAKOYUNLULAR 1 bölgelerinde 21/06/2022 09:00:00 - 21/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ GÜVENLİK 257,MERKEZ GÜVENLİK Mah. 254 Sk.,MERKEZ GÜVENLİK Mah. 264 Sk.,MERKEZ GÜVENLİK MİMAR SİNAN,MERKEZ YILDIZ 237,MERKEZ YILDIZ 243,MERKEZ YILDIZ Mah. bölgelerinde 21/06/2022 09:00:00 - 21/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ALANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ SAPADERE Mah. . bölgelerinde 21/06/2022 09:00:00 - 21/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ KARGICAK 289.,MERKEZ KARGICAK 291.,MERKEZ KARGICAK Mah. 288. Sk.,MERKEZ KARGICAK Mah. 289. Sk. bölgelerinde 21/06/2022 09:00:00 - 21/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MANAVGAT ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ DİKMEN Mah. ÇAYİÇİ Sk. bölgelerinde 21/06/2022 09:00:00 - 21/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ DOLBAZLAR 7510 SK.,MERKEZ ÇAĞLAYAN 7506,MERKEZ ÇAĞLAYAN 7508,MERKEZ ÇAĞLAYAN Mah. 7506 Sk.,MERKEZ ÇAĞLAYAN Mah. 7510 Sk. bölgelerinde 21/06/2022 09:00:00 - 21/06/2022 10:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ ALTINKAYA,MERKEZ BALLIBUCAK,MERKEZ BOZYAKA,MERKEZ BOZYAKA Mah. KÖYLÜLER Sk.,MERKEZ BOZYAKA Mah. YARDİBİ Sk.,MERKEZ DÜZAĞAÇ,MERKEZ MİLLİ EGEMENLİK Mah. 9027 Sk.,MERKEZ TAŞAĞIL DEDEKORKUT,MERKEZ ÇALTEPE bölgelerinde 21/06/2022 09:00:00 - 21/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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