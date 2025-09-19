20-21 Eylül İstanbul, İzmir, Ankara Hava Durumu: Bu hafta sonu yağmur var mı?
Bu hafta sonu Türkiye'nin en büyük şehirleri olan İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu merak ediliyor. Peki, 20-21 Eylül İstanbul, İzmir, Ankara hava nasıl olacak? Bu hafta sonu yağmur var mı?
Hafta sonu planlarını hava durumu belirleyecek. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara'da yağmurun etkili olup olmayacağı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 20-21 Eylül'de hangi şehirlerde yağış bekleniyor? 20-21 Eylül İstanbul, İzmir, Ankara hava nasıl olacak? İşte detaylarıyla hafta sonu hava durumu raporu…
HAFTA SONU (20-21 EYLÜL) İSTANBUL HAVA DURUMU
İstanbul'da 20 ve 21 Eylül tarihlerinde yağmur beklenmiyor.
Sıcaklık: Gündüzleri yaklaşık 26?°C, geceleri 18-19?°C dolaylarında olacak.
Hava Durumu : Cumartesi günü "bulutlu ve güneşli", Pazar günü ise "çoğunlukla güneşli" gökyüzü hâkim olacak.
Yağış Uyarısı: Cuma-pazar arası için İstanbul çevresinde herhangi bir yağış uyarısı yok. Veriler, yağmur içermeyen, kuru ve nispeten açık bir hafta sonunu işaret ediyor.
HAFTA SONU (20-21 EYLÜL) İZMİR HAVA DURUMU
İzmir için 20-21 Eylül'de durum şöyle:
Sıcaklık: Gündüz sıcaklıkları 30-32?°C dolayında; geceleri 17-18?°C'ye kadar düşebilir.
Hava Durumu: Bol güneşli günler bekleniyor; cumartesi "parlak güneş ışığı", Pazar "bol güneş ışığı" hâkim olacak.
Yağış Uyarısı: İzmir için de yağış beklentisi yok; gökyüzü genelde açık ve güneşli olacaktır.
HAFTA SONU (20-21 EYLÜL)ANKARA HAVA DURUMU
Ankara'da hafta sonunun tahmini:
Sıcaklık: Gündüzleri 24-25-26?°C civarı; geceleri yaklaşık 9-10-°C'ye düşebilir.
Hava Durumu: Cumartesi "bol güneş ışığı", Pazar "parlak güneş ışığı" hâlâ baskın olacak.
Yağış Uyarısı: Ankara'da da yağış beklentisi çok düşük; hafta sonu boyunca kuru hava hakim olacak.
TÜRKİYE GENELİ İÇİN HAVA DURUMU (20-21 EYLÜL)
Genel Görünüm: Türkiye geneli için Karadeniz Bölgesi'nde yerel sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerde ise genel olarak parçalı bulutlu ile açık hava geçişler hâkim olacak. Senin verdiğin bilgilerle uyumlu: Karadeniz'de yağış olasılığı, diğer yerlerde değil.
Rüzgar Uyarısı: Rüzgâr başka bölgelerde kuvvetli olabilir; özellikle Karadeniz kıyılarında ve doğu kesimlerde yer yer güçlü rüzgâr beklentisi var. (40-60 km/saat gibi)
Sıcaklık Haritası: Güney ve batı bölgelerde sıcaklık yüksek, iç kesimlerde geceleri serinlik hissedilecek. Mevsim normallerine yakın hatta üzeri değerlere yaklaşan sıcaklıklar olacak.