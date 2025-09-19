20-21 Eylül İstanbul, İzmir, Ankara Hava Durumu: Bu hafta sonu yağmur var mı?

Hafta sonu planlarını hava durumu belirleyecek. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara'da yağmurun etkili olup olmayacağı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 20-21 Eylül'de hangi şehirlerde yağış bekleniyor? 20-21 Eylül İstanbul, İzmir, Ankara hava nasıl olacak? İşte detaylarıyla hafta sonu hava durumu raporu…

HAFTA SONU (20-21 EYLÜL) İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da 20 ve 21 Eylül tarihlerinde yağmur beklenmiyor.

Sıcaklık: Gündüzleri yaklaşık 26?°C, geceleri 18-19?°C dolaylarında olacak.

Hava Durumu : Cumartesi günü "bulutlu ve güneşli", Pazar günü ise "çoğunlukla güneşli" gökyüzü hâkim olacak.

Yağış Uyarısı: Cuma-pazar arası için İstanbul çevresinde herhangi bir yağış uyarısı yok. Veriler, yağmur içermeyen, kuru ve nispeten açık bir hafta sonunu işaret ediyor.

HAFTA SONU (20-21 EYLÜL) İZMİR HAVA DURUMU

İzmir için 20-21 Eylül'de durum şöyle:

Sıcaklık: Gündüz sıcaklıkları 30-32?°C dolayında; geceleri 17-18?°C'ye kadar düşebilir.

Hava Durumu: Bol güneşli günler bekleniyor; cumartesi "parlak güneş ışığı", Pazar "bol güneş ışığı" hâkim olacak.

Yağış Uyarısı: İzmir için de yağış beklentisi yok; gökyüzü genelde açık ve güneşli olacaktır.

HAFTA SONU (20-21 EYLÜL)ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da hafta sonunun tahmini:

Sıcaklık: Gündüzleri 24-25-26?°C civarı; geceleri yaklaşık 9-10-°C'ye düşebilir.

Hava Durumu: Cumartesi "bol güneş ışığı", Pazar "parlak güneş ışığı" hâlâ baskın olacak.

Yağış Uyarısı: Ankara'da da yağış beklentisi çok düşük; hafta sonu boyunca kuru hava hakim olacak.

TÜRKİYE GENELİ İÇİN HAVA DURUMU (20-21 EYLÜL)

Genel Görünüm: Türkiye geneli için Karadeniz Bölgesi'nde yerel sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerde ise genel olarak parçalı bulutlu ile açık hava geçişler hâkim olacak. Senin verdiğin bilgilerle uyumlu: Karadeniz'de yağış olasılığı, diğer yerlerde değil.

Rüzgar Uyarısı: Rüzgâr başka bölgelerde kuvvetli olabilir; özellikle Karadeniz kıyılarında ve doğu kesimlerde yer yer güçlü rüzgâr beklentisi var. (40-60 km/saat gibi)

Sıcaklık Haritası: Güney ve batı bölgelerde sıcaklık yüksek, iç kesimlerde geceleri serinlik hissedilecek. Mevsim normallerine yakın hatta üzeri değerlere yaklaşan sıcaklıklar olacak.