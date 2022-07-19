20-21-22 Temmuz Şanlıurfa'da su kesintisi yaşanacak bölgeler! Şanlıurfa'da sular ne zaman gelecek? Şanlıurfa su kesintisi listesi!

ŞUSKİ'den yapılan açıklamada Şanlıurfa'nın çeşitli yerlerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 20-21-22 Temmuz Şanlıurfa'da su kesintisi olacak ilçeler? Şanlıurfa'da sular ne zaman gelecek?

ŞUSKİ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Abide Kavşağı'ndaki köprü inşaat çalışması nedeniyle içme suyu hat deplase bağlantısı yapılacağından 20 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00 ile 22 Temmuz Cuma günü saat 17.00 arası Bahçelievler, Cengiz Topel, Şair Şevket, Mimar Sinan, Sultan Fatih, İpekyol, Devteyşti, Ahmet Yesevi, Yavuz Selim, Bağlarbaşı, Süleymaniye, Akabe, Direkli, Akşemsettin, Hızmalı, Karakoyunlu, Atatürk, Halepli, Yakubiye, Dede Osman, Buhara, Topdağı, Eyyübiye, Şığ Maksut mahalleleri ile Evren Sanayi Sitesi, Organize Sanayi Bölgesi, Batıkent, Kadıkendi, Otogalericiler Sitesi, Mance ve Yenişehir Mahallesinin bir kısmında su kesintisi meydana gelecektir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur".