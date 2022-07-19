20-21-22 Temmuz Şanlıurfa'da su kesintisi yaşanacak bölgeler! Şanlıurfa'da sular ne zaman gelecek? Şanlıurfa su kesintisi listesi!
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20-21-22 Temmuz günleri Şanlıurfa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, Şanlıurfa'da sular ne zaman gelecek? İşte Şanlıurfa'da su kesintisi yaşanacak yerler! 20-21-22 Temmuz 2022 İSKİ su kesintileri
ŞUSKİ'den yapılan açıklamada Şanlıurfa'nın çeşitli yerlerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 20-21-22 Temmuz Şanlıurfa'da su kesintisi olacak ilçeler? Şanlıurfa'da sular ne zaman gelecek?
ŞANLIURFA'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
ŞUSKİ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Abide Kavşağı'ndaki köprü inşaat çalışması nedeniyle içme suyu hat deplase bağlantısı yapılacağından 20 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00 ile 22 Temmuz Cuma günü saat 17.00 arası Bahçelievler, Cengiz Topel, Şair Şevket, Mimar Sinan, Sultan Fatih, İpekyol, Devteyşti, Ahmet Yesevi, Yavuz Selim, Bağlarbaşı, Süleymaniye, Akabe, Direkli, Akşemsettin, Hızmalı, Karakoyunlu, Atatürk, Halepli, Yakubiye, Dede Osman, Buhara, Topdağı, Eyyübiye, Şığ Maksut mahalleleri ile Evren Sanayi Sitesi, Organize Sanayi Bölgesi, Batıkent, Kadıkendi, Otogalericiler Sitesi, Mance ve Yenişehir Mahallesinin bir kısmında su kesintisi meydana gelecektir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur".