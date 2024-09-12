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2 yaşındaki Sıla bebeğe ne oldu, öldü mü?

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara maruz bırakılıp dövülen 2 yaşındaki Sıla bebek, tedavi gördüğü hastanede entübe edildi. Peki, 2 yaşındaki Sıla bebeğe ne oldu?

2 yaşındaki Sıla bebeğe ne oldu? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sıla'nın kardeşinin ise devlet koruması altına alındığını duyurdu. Sıla ile ilgili başlatılan soruşturmada anne ve üvey babanın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. 2 yaşındaki Sıla bebeğe ne oldu? Merak edildi. İşte detaylar...

2 YAŞINDAKİ SILA BEBEĞE NE OLDU?

Ülke olarak Diyarbakır'da vahşice katledilen Narin Güran'ın yasını tutarken Tekirdağ'da cinsel istismara maruz bırakılan ve dövülen Sıla bebekten de kahreden haber geldi. Sıla bebek, beyin kanaması tanısıyla tedavi altına alındığı hastanede entübe edildi.

2 yaşındaki Sıla bebeğe ne oldu?

Malkara'da yaşayan Bakiye Yeniçeri, kızı S.Y.'yi 2 Ağustos günü Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Vücudundan morluklar olan anne Yeniçeri, doktorlara çocuğu, bıraktıkları komşunun düşürdüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayenesi yapılan Sıla bebek, daha sonra ailesine teslim edilerek evine gönderildi. Aile, geçen pazar akşamı S.Y.'yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Baygın halde olan Sıla bebeği muayene eden doktorlar, darp izleri ve morluklar görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan Sıla bebek, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen Sıla bebeğin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi. Hastane ayrıca Sıla bebeğin aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

2 yaşındaki Sıla bebeğe ne oldu?

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de aile ve komşularının bilgisine başvurdu. Bakiye Yeniçeri, kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti. Yapılan incelemenin ardından ailenin diğer 5 yaşındaki kızı koruma altına alındı. Müdürlük ayrıca anne ve üvey baba hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı ve gizlilik kararı aldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü de soruşturma kapsamında Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından polis kıyafeti giydirilerek adliyeye sevk edilen Bakiye Yeniçeri, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'Çocuğu ihmal' suçundan tutuklanıp cezaevine götürüldü. Gece saatlerinde mahkemeye çıkarılan Sıla bebeğin bırakıldığı komşularının isimleri açıklanmayan 13 ve 14 yaşlarında olan 2 çocuğu da tutuklandı.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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