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2 yaşındaki çocuğu balkondan attı! Üvey babaanne 2 yaşındaki çocuğu neden balkondan attı? Olay nerede oldu? Çocuğun sağlık durumu nasıl?

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Bir üvey babaanne, 2 yaşındaki çocuğu balkondan attı. Olayın nedenleri ve çocuğun sağlık durumu merak ediliyor. Üvey babaannenin 2 yaşındaki çocuğu neden balkondan attığı araştırılıyor. Olayın yaşandığı yer ve detaylar hakkında bilgi bekleniyor.

Ordu'nun Korgan ilçesinde 2 yaşındaki üvey torununun balkondan aşağıya atılmasıyla ilgili bir olay yaşandı. Üvey babaannenin 2 yaşındaki çocuğu neden attığı merak ediliyor. Olayın ne zaman ve nerede gerçekleştiği araştırılıyor. Peki, üvey babaanne 2 yaşındaki çocuğu neden balkondan attı? Olay nerede oldu? Çocuğun sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

ÜVEY BABAANNE 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU NEDEN BALKONDAN ATTI?

Olay, 6 Eylül 2024 tarihinde Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle muhtarının eşi olan 35 yaşındaki Şerefe Çokyaşar, eşinin 2 yaşındaki torununu evin balkonundan aşağıya attı. Çocuğun ağlama seslerini duyan anne Zeynep Çokyaşar, çocuğunu yerden kaldırdı ve durumu şüpheli buldu. Evdeki güvenlik kamerasını inceleyen anne, çocuğun düşmediğini, Şerefe Çokyaşar tarafından balkon üzerinden atıldığını fark etti.

2 yaşındaki çocuğu balkondan attı! Üvey babaanne 2 yaşındaki çocuğu neden balkondan attı? Olay nerede oldu? Çocuğun sağlık durumu nasıl?

ÜVE BABAANNE TUTUKLANDI MI?

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Şerefe Çokyaşar'ı gözaltına aldı. Adli mercilere sevk edilen Şerefe Çokyaşar, 7 Eylül 2024 tarihinde tutuklandı.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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