2 rekatlık Berat kandili namazı nasıl kılınır? 10 rekatlık Berat kandili namazı nasıl kılınır Mübarek üç ayların ikincisi Şaban ayının ilk kandili Berat Kandilidir. Berat Kandili'nde gece namazı kılmak çok sevaptır. Mübarek Şaban-ı Şerif'in 15. gecesi yani Berat Gecesi kılınacak namaz vardır. 2 ve 10 rekatlık Berat gecesi namazı nasıl kılınır? Berat Kandili gecesinde kılınacak 2 rekat ve 10 rekatlık namazın tarifleri ve kılınışı!

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2022?

Berat Gecesi mübarek Şaban ayının 15. gecesidir. Buna göre 2022 yılında Berat Gecesi 17 Mart Perşembe'yi 18 Mart Cuma'ya bağlayan gece idrak edilecektir. Yani Berat Kandili haftaya 17 Mart Perşembe günüdür. Dinimizde geceler önce geldiği için Berat Gecesi 17 Mart Perşembe akşam namazı ile başlamaktadır. Berat Kandili günü ise 18 Mart Cuma günüdür.

Berat Kandili Gecesi ne zaman : 17 Mart Perşembeyi 18 Mart Cumaya bağlayan gece (17 Mart Perşembe akşam namazı ile birlikte Berat Gecesi başlamış olacak. Akşam namazından imsak vaktine kadar olan süre gece olarak geçmektedir.)

17 Mart Perşembeyi 18 Mart Cumaya bağlayan gece (17 Mart Perşembe akşam namazı ile birlikte Berat Gecesi başlamış olacak. Akşam namazından imsak vaktine kadar olan süre gece olarak geçmektedir.) Berat Kandili Günü ne zaman : 18 Mart Cuma (18 Mart Cuma günü sabah namazından akşam namazına kadar olan süre Berat günüdür.)

BERAT GECESİNDE KILINACAK 2 VE 10 REKATLIK NAMAZLAR VE TARİFLERİ

Berat Gecesi 2 Rekatlık Namaz ve Tarifi:

Cabir ibnü Abdillah el-Ensari (Radıyallahu Anh)'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (SallallahuAleyhiveSellem) şöyle buyurmuştur:

" Her kim Şaban'ın yarı gecesinde 2 rekat kılar, 1. rekatta Fatihatül-Kitab'ı okuduktan sonra 1000 kere "Gul Hüvellahü Ehad" (İhlas Suresi) okur, 2. rekatta ise Fatiha'dan sonra Kur'andan kolayına geleni okursa, bu kişi cennette oturacağı yeri görmedikçe ve Nebi (SallallahuAleyhiveSellem)'i rüyada görmedikçe ölmez. "

(Kaynak : Ebul-Hasen Ali el-Kuraşi el-Hekkari)

Berat Gecesi 10 Rekatlık Namaz ve Tarifi:

100 rekatlık Berat gecesi namazının yerine kişi dilerse 10 rekatta her rekatta Fatiha'dan sonra 100 İhlas Suresi okuyarak kılabilir.

İmamı Gazali (Rahimehullah) 'ın rivayetine göre:

" Kişi dilerse 10 rekatta, her bir rekatta Fatiha'dan sonra 100 İhlas okuyarak da bu namazı kılabilir. "

(Kaynak : el-Ğazali, el-İhya)

BERAT GECESİ NAMAZLARI NE ZAMAN KILINACAK?

Tarifini paylaştığımız bu namazlar Berat gecesinde yani 17 Mart Perşembe'yi 18 Mart Cuma'ya bağlayan gece kılınacaktır. Bu namazları akşam namazından sonra veya yatsı namazından sonra kılabilirsiniz. Daha doğrusu Berat gecesi içerisinde tüm vakitlerde bu namazı eda edebilirsiniz. Şimdiden Allah (c.c.) kabul eylesin. Dini paylaşımlar ve daha fazlası için haberler.com 'u ziyaret etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalınız...

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