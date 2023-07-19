2. Van Denizi Yüzme Festivali Başladı

VAN Büyükşehir Belediyesi ve Van Gölü Aktivistleri Derneği'nin desteğiyle '2'nci Van Denizi Yüzme Festivali başladı. Festivalin ilk gününde; dünyanın en büyük mikrobiyalitlerinin bulunduğu Van Gölü'ne dalış yapıldı.

Van Gölü'nün tanıtımına ve turizmin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve Van Gölü Aktivistleri Derneği'nin desteğiyle düzenlenen '2'nci Van Denizi Yüzme Festivali', 5 gün sürecek. Festival kapsamında Türkiye'nin diğer kentlerinden de 200 sporcu Van'a geldi. Festivale katılanlar, Edremit ilçesindeki Dalış Okulu'nda bir araya gelip, dalgıçlar eşliğinde Van Gölü'nde bulunan dünyanın en büyük mikrobiyalitlerine dalış yaptı.

'EMNİYET TEDBİRLERİMİZİ FAZLASIYLA ARTIRDIK'

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mehmet Nuri Bekiroğlu, festivale katılımın oldukça yüksek olduğunu belirterek, Bugün 40 kişilik bir ekiple burada dalış gerçekleştireceğiz. Bu sene, geçen seneden farklı olarak emniyet tedbirlerimizi fazlasıyla artırdık. İnsanlarımızın can güvenliğini tehdit edecek her türlü olumsuzlukları ortadan kaldıracak etkinliklerde bulunduk. Uzman kurtarıcı ekipleri, burada hazır bir şekilde tutturmaya çalışıyoruz. Amacımız; buradan Van Gölü'nü tanıtmaktır. Van Gölü'nün eşsiz güzelliğini hem ülkemizde hem de ülkemizin dışındaki sınırlardaki vatandaşlarımız ve insanlarımıza tanıtılabilmektir dedi.

'SAHİPLENMEZSEK, BU GÜZELLİK GELECEK KUŞAKLARA KALMAYACAK'

Van Gölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Dr. Erdoğan Özel ise yurt içinden ve yurt dışından sporcuların festivale katıldığını belirterek, Geleneksel hale getireceğimiz bu festivalimizde ileride ulusal ve uluslararası büyük festivallere kapılarımızı açacağız. Çünkü Van Gölü, dünyanın en güzel mavisine sahip özel bir yer ve içerisinde özel bir yaşam var. Endemik tür balıklarımız var. Yine tarihi adalarımız var. Bu tarihi adalara ve içerisindeki mikrobiyalitlerimizi bir tur atacağız, yüzeceğiz ve dalacağız. Bugün dünyanın en büyük mikrobiyalitlerine dalış yapacağız. Amacımız; Van Gölü'ne, bu eşsiz güzelliğe dikkat çekmek. Bu eşsiz güzelliğiyle turizm potansiyelini ortaya çıkarmak, bölgemize ve ülkemize katkı sağlamaktır. Maalesef Van Gölü günbegün maalesef kirlilikle ve kuraklıkla yüz yüze kalmakta. Buna da bir fark farkındalık oluşturmak istiyoruz. Eğer ki; bizler etrafında yaşayan insanlar bunu sahiplenmezsek, bu güzellik gelecek kuşaklara kalmayacaktır diye konuştu.

Festivalin ilk gününde Van Gölü'ne dalmak için 4 yaşındaki kızı Gülce ile katılan Dilruba Ercan, kızıyla katıldıklarını ve ayrı heyecanlı olduklarını söyledi.