Van Büyükşehir Belediyesi ve Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından düzenlenen festivalde yüzücüler, Çarpanak Adası açıklarında bir kilometrelik parkurda yüzdü. Festival, Van Gölü'nün tanıtımına katkı sağlamak, göldeki saklı güzellikleri keşfetmek ve turist ilgisini artırmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi ve Vangölü Aktivistleri Derneğince düzenlenen "2. Van Denizi Yüzme Festivali" kapsamında yüzücüler, Çarpanak Adası açıklarında bir kilometrelik parkurda yüzdü.

Van Gölü'nün tanıtımına katkı sağlamak, göldeki saklı güzellikleri keşfetmek, yerli ve yabancı turistlerin kentte ilgisini artırmak amacıyla gerçekleştirilen festivalde, her gün farklı etkinlikler düzenleniyor.

Festivalin ikinci gününde yaklaşık 200 sporcu ve doğasever, Edremit ilçesinden tekneyle Çarpanak Adası'na geldi.

Burada suya atlayan yüzücüler, Van Gölü'nde yaklaşık bir kilometre kulaç atarak karaya kadar yüzdü.

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, AA muhabirine, festivale yoğun katılımın olduğunu belirterek, "Çarpanak'tan karaya kadar yüzdük. Van Gölü'nün korunması ve temiz kalması için herkesin çaba göstermesi gerekiyor. Bunun için farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Destek veren herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

İstanbul'dan gelerek festivale katılan Hamide Yılmaz ise etkinliğin güzel geçtiğini ve büyük keyif aldıklarını dile getirdi.

Yılmaz, "20 arkadaşla buraya geldik. Van Gölü'nün suyu çok güzel. Festivale katıldığım için mutluyum." dedi.

Şanlıurfa'dan gelen Nursel Yıldıztekin de "Dün göle dalış yaptık. Mikrobiyalitleri gördük. Bugün de Çarpanak Adası'nda yüzme etkinliğine katıldık. Van'ın harika bir doğası var. Gölü çok güzel. Herkesi burayı görmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel de organizasyon kapsamında katılımcılarla bir araya geldi.

Doğaseverler ve sporcuların Van Gölü'ndeki adalarda ve Nemrut Krater Gölü'nde düzenlenecek etkinliklere katılacağı festival, 23 Temmuz'da sona erecek.