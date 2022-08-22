2. üniversite fırsatı ile eğitim kariyerine devam etmek isteyenler AÖF 2. Üniversite kayırt tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, 2. üniversite kayıtları başladı mı? AÖF 2. üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi 2. Üniversite kayıtları hakkında duyuru yaptı. Açıklama sonrası kayıtlar hakkında detaylar araştırırken 2. üniversite kayıtları başladı mı? AÖF 2. üniversite kayıtları ne zaman başlıyor gibi konular araştırıldı.

AÖF 2. ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

AÖFten yapılan açıklamada

"Hayalleri bir diplomaya sığmayanlar için giriş sınavsız #İkinciÜniversite kayıtları başladı! Üniversite öğrencisi ya da mezunuysan sen de Anadolu Üniversitesi farkıyla ikinci üniversite fırsatından yararlanabilirsin! Detaylı bilgi ikinciuniversite.anadolu.edu.tr adresinde" denildi.