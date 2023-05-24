Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs 2023 Pazar yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 423 bin 759 seçmenden ne kadarı oy kullandı merak ediliyor. Peki 2. turda yurt dışında kaç kişi oy kullandı? Yurt dışı oy kullanan sayısı!

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2. turda yurt dışında kaç kişi oy kullandı? Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs 2023 Pazar yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 423 bin 759 seçmenden ne kadarı oy kullandı merak ediliyor. Peki 2. turda yurt dışında kaç kişi oy kullandı? Yurt dışı oy kullanan sayısı haberimizde...

YURT DIŞINDA KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 835 bin 295'e ulaştı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, saat 18.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 835 bin 295 oldu.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün yerel saatle 22.00'de sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.