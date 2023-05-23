Geçtiğimiz pazar günü Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için yurt dışında oy kullanma işlemi başlamıştı. Vatandaşlar yurt dışı oylarının sonuçlarını merak ediyor. Bu kapsamda internette, 2. turda Yurt Dışı seçimlerini kim kazandı, kim önde 2023? Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu önde? 2. tur yurt dışı oylar açıklandı mı, kim daha yüksek oy aldı? araştırması yapılıyor. İşte detaylar...

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14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların yüzde 50'yi geçememesi ile birlikte Türkiye, 28 Mayıs'ta 2. tur için yeniden sandığa gidiyor. 2. tur yurt dışı oy verme işlemleri başladı. Peki, 2. turda Yurt Dışı seçimlerini kim kazandı, kim önde 2023? Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu önde? 2. tur yurt dışı oylar açıklandı mı, kim daha yüksek? İşte ayrıntılar...

2. TURDA YURT DIŞI SEÇİMLERİNİ KİM KAZANDI, BELLİ OLDU MU 2023?

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs günü yapılacak 2. tur oylaması için Türkiye'nin dış temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı.

Yurt dışına kayıtlı seçmenlerin ise Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. tur oylaması için gümrük kapılarında oy kullanma işlemi başladı. Kırklareli'nin Dereköy Sınır Kapısında da İl Seçim Kurulu görevlileri sabahın erken saatlerinde hazırlıklarını tamamladı.

2. turda yurt dışı oy verme işlemleri devam etmektedir. Oy verme işlemleri 28 Mayıs Pazar gününe kadar devam edeceği için henüz sandıklar açılmadı. Yurt dışı oy verme işlemleri devam ettiği için kim daha önde ve yurt dışı seçimlerini kim kazandı henüz bilinmemektedir .

2. TUR YURT DIŞI OY VERME İŞLEMİ NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Seçmenler tatil günleri de dahil 24 saat oy kullanabilecek. Öte yandan, gümrük kapılarında oy verme işlemleri ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.

HANGİ ÜLKELERDE OY VERME İŞLEMİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Bazı ülkelerde seçmenler sadece 1 gün oy kullanabilecek. Umman'daki Türk seçmenler sadece 20 Mayıs'ta oy kullanabilecek.

Brezilya, Güney Kore, Estonya, Kosova ve Sırbistan'ın da aralarında olduğu 12 ülkede ise sandıklar 21 Mayıs'ta kurulacak ve bu ülkelerdeki seçmenler sadece o gün oy verebilecek.

Bosna Hersek, Çin, Özbekistan, Irak, İran, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Türkmenistan ve Ukrayna'nın da aralarında olduğu 27 ülkede bugün başlayan oy verme işlemi yarın akşama kadar devam edecek.

Arnavutluk, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bulgaristan, İsrail, İspanya, Kazakistan, Rusya ve Suudi Arabistan da dahil toplam 15 ülkede kurulacak sandıklar 22 Mayıs akşama kadar açık kalacak.

Finlandiya'daki seçmenler 23 Mayıs akşamına kadar oy verebilecek.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İrlanda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Yunanistan'ın da aralarında olduğu 17 ülkedeki sandıklarda 24 Mayıs akşamına kadar oy kullanılabilecek.

YURT DIŞI OYLARI NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK?

Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar, YSK'nın belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek. Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Ankara ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak.

Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.