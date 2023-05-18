Pazar günü seçimlerde yüzde 5'in üzerinde oy alarak tüm dikkatleri üzerine çeken ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda kimi destekleyeceği merak konusu oldu. Vatandaşlar Sinan Oğan'ın Kılıçdaroğlu'na destek vermesi durumunda oy oranları nasıl olacak merak etti. Peki, 2. turda Sinan Oğan Kılıçdaroğlu'na destek verirse ne olur, Kılıçdaroğlu kazanır mı, oy oranı kaça yükselir, oyları artar mı azalır mı? İşte detaylar...

Türkiye 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine kilitlendi. Bir tarafta yüzde 49.5 oy alan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafta ise yüzde 44.8'lik kesimin desteğini alan Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu var. Hal böyleyken ilk tur seçimlerinde yüzde 5'in üzerinde oy alan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda hangi adayı destekleyeceği merak konusu oldu. Peki, 2. turda Sinan Oğan Kılıçdaroğlu'na destek verirse ne olur, Kılıçdaroğlu kazanır mı, oy oranı kaça yükselir, oyları artar mı azalır mı? İşte bilgiler...

2. TURDA SİNAN OĞAN KİMİ DESTEKLEYECEK?

Sinan Oğan'ın 2. turda kimi destekleyeceği henüz netleşmedi, resmi açıklama da gelmedi. Sinan Oğan kararını yarın yani 19 Mayıs 2023 tarihinde açıklayacak.

Gelişmeler dikkatle izlenirken belli bir adayı desteklemesinin karşılığında yönetimden üst düzey bir görev talep edeceğini ifade eden Oğan, bakanlık teklif edildiği iddialarına da değindi. Oğan, "Niye bakan olayım, başkan yardımcısı olabiliyorken?" dedi.

Yarın Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirecek olan Oğan, The New York Times'a verdiği demeçte ise dikkat çeken ifadeler kullandı. Hafta boyunca önemli siyasi isimler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ofisinden arandığını belirten Oğan, hangi adaya destek vereceklerini açıklamayı reddetti. Ancak belli bir adayı desteklemesinin karşılığında yönetimden üst düzey bir görev talep edeceğini ifade eden Oğan, "Niye bakan olayım, başkan yardımcısı olabiliyorken?" dedi.

SİNAN OĞAN KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Oğan ayrıca destek açıklamasını perşembe günü yapmayı planladığını ve destekleyenlerinin %70'inin önerisini takip edeceğini söyledi.Oğan'ın diğer talepleri arasında; terörle bağlantılı olduğunu düşündüğü hiçbir siyasi partinin hükümette rol almaması bulunuyor.

SİNAN OĞAN 2. TURDA KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLERSE NE OLUR, OY ORANLARI KAÇ OLACAK?

Öncelikle ilk turda liderlerin aldığı oy oranlarını paylaşalım:

Recep Tayyip Erdoğan : %49,5

Kemal Kılıçdaroğlu : %44,89

Sinan Oğan : %5,17

Muharrem İnce : %0,44

Eğer 2. turda Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu'nu desteklerse ve tüm oyları Kılıçdaroğlu'na giderse yeni oylama şöyle olacak:

Kemal Kılıçdaroğlu : %44,89 + %5,17 = %50,06

Eğer 2. turda Sinan Oğan Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklerse bu durumda matematiksel olarak Sinan Oğan'ın tüm puanlarının Kılıçdaroğlu'na gittiğini varsayalım. Kılıçdaroğlu'nun yeni puanı 44,89 + 5,17 = %50,06 olur. Eğer 2. turda Sinan Oğan'ın tüm oyları Kılıçdaroğlu'na giderse bu durumda %50,06 lık oranla Kılıçdaroğlu 2. turu kazanabilir. Fakat uzmanlar konu hakkında Sinan Oğan'ın seçmenlerinin tamamı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyebilir açıklaması yapmıştı. Bu bakımdan net sonuçları 28 Mayıs akşamı hep birlikte öğrenmiş olacağız.