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2. turda baraj var mı? 2. turda baraj olacak mı? Seçimin 2. turunda baraj yüzde kaç?

2. turda baraj var mı? 2. turda baraj olacak mı? Seçimin 2. turunda baraj yüzde kaç?

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2023 seçimlerinin 2. turunun yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar seçimler hakkında birçok konuyu merak ediyor. Merak edilen başlıklardan birisi de seçim barajının yüzde kaç olduğudur. Peki, 2. turda baraj var mı? 2. turda baraj olacak mı? Seçimin 2. turunda baraj yüzde kaç?

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14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.50 oyuna karşılık, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.89 oy aldı. Bu nedenle ikinci turda gerçekleştirilecek olan seçimlere dair vatandaşlar tarafından 2. turda baraj var mı? Sorusu araştırılıyor. Peki, 2. turda baraj var mı? 2. turda baraj olacak mı? Seçimin 2. turunda baraj yüzde kaç?

2. TURDA BARAJ VAR MI?

Yapılan ilk oylamada çoğunluk sağlanmadığı takdirde takip eden ikinci Pazar ikinci oylama yapılır. Bu oylamada en çok oyu alan iki aday yarışır. Oyların çoğunluğunu alan Cumhurbaşkanı seçilir. İkinci oylamayı kazanan adaylardan biri herhangi bir sebeple seçime katılmazsa oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek aday kalması halinde bu oylama referanduma gider. Aday salt çoğunluğu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilir. Oylama sonucu aday, geçerli oyların çoğunluğunu alamazsa Cumhurbaşkanlığı seçimi yenilenir. Yeni Cumhurbaşkanı seçilene kadar mevcut Cumhurbaşkanı göreve devam eder. En fazla doksan gün içerisinde Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılır.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Seçim 2023 Gündem Politika Haberler

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