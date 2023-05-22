2. turda aynı yerde mi oy kullanılacak? Sandık yerleri değişti mi?
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28 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise 2. turda aynı yerde mi oy kullanılacak? Sandık yerleri değişti mi? soruları yer alıyor. Peki2. turda aynı yerde mi oy kullanılacak? Sandık yerleri değişti mi? İşte detaylar...
Türkiye 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında 2. turda aynı yerde mi oy kullanılacak? Sandık yerleri değişti mi? sorularına yanıt aradı.
2. TURDA AYNI YERDE Mİ OY KULLANILACAK?
YSK, 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı 2. Tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdının tekrar dağıtılmasına karar verdi.
YSK, 14 Mayıs'ta kullanılan seçmen kağıtlarının 28 Mayıs'ta da kullanılacağını açıklamıştı.
Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023