2. turda aynı yerde mi oy kullanılacak? Sandık yerleri değişti mi?

28 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise 2. turda aynı yerde mi oy kullanılacak? Sandık yerleri değişti mi? soruları yer alıyor. Peki2. turda aynı yerde mi oy kullanılacak? Sandık yerleri değişti mi? İşte detaylar...