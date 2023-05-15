YSK'nın son resmi verilerine göre 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tura kaldı. Seçimler 2. tura kalınca 50-50 eşitlik çıkarsa ne olur merak edildi. Peki, 2. turda 50-50 eşitlik çıkarsa ne olacak? 2023 seçimlerinde ikinci turda %50 %50 eşitlik olursa ne olur? İşte detaylar...

YSK Başkanı Ahmet Yener, oy sayımının yurt dışı sandıklarında devam ettiğini belirterek, "Saat 15.15 itibariyle yurtiçi sandık sayısı yüzde 100 açılmış olup, katılım oranı yüzde 88,92 olarak gerçekleşmiştir. Yurtdışında ise yüzde 52,99 oranında katılım gerçekleşmiştir. Yurtdışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunmaktadır." dedi. 2. turda 50-50 eşitlik çıkarsa ne olacak? 2023 seçimlerinde ikinci turda %50 %50 eşitlik olursa ne olur?

SEÇİMLER 2. TURA MI KALDI?

Türkiye genelinde sandıkların tamamı açılırken, yurt dışı oylarının sayımı ise devam ediyor. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.5, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.8 olarak görülüyor. Son verileri paylaşan YSK Başkanı Yener, "Adaylar kazanmak için yeterli oyu alamadı, bu nedenle seçimin ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak." dedi.

Yurt içindeki sandıkların yüzde 100'ü açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.51

- Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.88

- Sinan Oğan yüzde 5.2

SEÇİMLERDE 2. TURDA %50 - %50 EŞİTLİK ÇIKARSA NE OLACAK?

Seçimlerde 2. turda vatandaşlar %50-%50 eşitlik çıkarsa ne olacak merak ediyor. 2. turda 50-50 eşitlik çıkması zor bir ihtimaldir. Çünkü yaklaşık 55 milyon oy kullanılıyor. Haliyle tam 50'ye 50 eşitlik çıkması için iki tarafından da aynı sayıda oy alması gerekiyor. Bu durumun yüz veya binli rakamlarla ihtimali olurdu. Fakat milyonlu sayılarda eşitlik oldukça zor bir ihtimaldir. Fakat yine de 2. turda iki taraf da eşit oy alırsa sonrasında ne olacak henüz bilinmiyor. Bu konu hakkında resmi bir açıklama henüz gelmedi.

SEÇİMLERDE 2. TUR NE ZAMAN YAPILACAK?

Seçimlerde 2. turun nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren YSK Başkanı Yener, "Oy pusulalarında sıralamada değişiklik olmayıp, Sayın Recep Tayyip Erdoğan 1'inci, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da 2'nci sırada yer alacaktır. Propaganda dönemi başlamış bulunmaktadır. 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci oylamasının Türk milletine, demokrasisine, Cumhurbaşkanı adaylarına hayırlı olmasını dileriz." ifadelerini kullandı.