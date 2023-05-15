Türkiye genelinde sandıkların tamamı açılırken, yurt dışı oylarının sayımı ise devam ediyor. Seçimlerin 2. tura gitmesi kesinleşti. Bunun akabinde vatandaşlar, 2. tura kaç gün kaldı 2023? Seçimlerde 2. tura kaç gün var? İkinci tur ne zaman, kaç gün kaldı? merak etti. Peki, seçimlerde 2. tura kaç gün var? İşte tarihi...

YSK Başkanı Ahmet Yener, oy sayımının yurt dışı sandıklarında devam ettiğini belirterek, "Saat 15.15 itibariyle yurtiçi sandık sayısı yüzde 100 açılmış olup, katılım oranı yüzde 88,92 olarak gerçekleşmiştir. Yurtdışında ise yüzde 52,99 oranında katılım gerçekleşmiştir. Yurtdışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunmaktadır." dedi. 2. tura kaç gün kaldı 2023? Seçimlerde 2. tura kaç gün var? İkinci tur ne zaman, kaç gün kaldı?

SEÇİMLER 2. TURA KALDI MI?

Türkiye genelinde sandıkların tamamı açılırken, yurt dışı oylarının sayımı ise devam ediyor. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.5, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.8 olarak görülüyor. Son verileri paylaşan YSK Başkanı Yener, "Adaylar kazanmak için yeterli oyu alamadı, bu nedenle seçimin ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak." dedi.

Yurt içindeki sandıkların yüzde 100'ü açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.51

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.88

Sinan Oğan yüzde 5.2

SEÇİMLERDE 2. TURA KAÇ GÜN VAR?

Seçimlerde 2. turun nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren YSK Başkanı Yener, "Oy pusulalarında sıralamada değişiklik olmayıp, Sayın Recep Tayyip Erdoğan 1'inci, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da 2'nci sırada yer alacaktır. Propaganda dönemi başlamış bulunmaktadır. 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci oylamasının Türk milletine, demokrasisine, Cumhurbaşkanı adaylarına hayırlı olmasını dileriz." ifadelerini kullandı.

Seçimlerde 2. tur 28 Mayıs tarihinde yapılacak. Buna göre 2. tura 13 gün kalmıştır.

2. tura kaç gün kaldı : 13 gün