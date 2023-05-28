Genel seçimlerin ikinci turunda veriler gelmeye devam ediyor. 2.tur seçim sonuçları son durum nedir? İkinci tur Türkiye geneli seçim sonucu başlıkları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşmesi ve oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı 28 Mayıs (2.tur) 2023 seçim sonuçları araştırılmaya başlandı. Haberler.com/secim/ sayfasından takip edebileceğiniz seçim sonuçları detayları,

2.tur seçim sonuçları son durum nedir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İl il seçim sonuçları, Recep Tayyip Erdoğan'ın oy sayısı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ve ikinci tur seçim sonuçlarına dair güncel haberleri sizler için derledik. 13. Cumhurbaşkanı kim oldu, sorusuna yanıt aranırken son dakika seçim haberleri haberler.com/secim/ sayfasında.

2. TUR SEÇİM SONUÇLARI SON DURUM NEDİR?

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur sonuçlarına ilişkin yayın yasağı saat 18.15 itibarıyla kalktı. Sandıkların şu ana kadar yüzde 93'ü açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.50, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.50 oldu.

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Oy sayımı devam ederken kameralar karşısına geçen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, önemli açıklamalarda bulundu. Öztrak, "Nefes nefese bir yarış var. Islak imzaların güvenle ulaşmasını sağlayacağız. Bütün bu işlemler bitene kadar görevimizin başından ayrılmayacağız." şeklinde konuştuk.

"KİMSE SUYU BULANDIRMAYA KALKMASIN"

Öztrak açıklamalarının devamında; "Balkon konuşmalarıyla kimse suyu bulandırmaya kalkmasın. Şu an itibarıyla her iki kişiden birinin oyunu almış gözüküyoruz. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.