2.TUR SEÇİM SONUÇLARI! 2023 Seçimi kim kazandı? Seçimin 2.turunda kim kazandı?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Kullanıcılar tarafından seçim sonucu araştırılıyor. Peki, 2023 Seçimde kim kazandı? Seçimin 2.turunda kim kazandı? İşte detaylar...

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi dün akşam 17.00'de sona erdi. 2.turda hangi liderin kazandığı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından seçimi kazanan aday araştırılıyor. Peki, 2023 Seçimde kim kazandı? Seçimin 2.turunda kim kazandı? Detaylar haberimizde...

2.TUR SEÇİM SONUÇLARI!

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların neredeyse tamamı açılırken Erdoğan yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.86 oy aldı.

YSK: ERDOĞAN YENİDEN CUMHURBAŞKANI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, son oy oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yener, şunları söyledi: "Yurt içinde 192 bin 214 sandıktan an itibarıyla 191 bin 758 sandığımız açılmış olup sandık açılma oranı 99,32'dir. Yurt içinde Erdoğan'ın 51,91, Kılıçdaroğlu'nun 48.09 oranında oy aldığı görülmüştür. Yurt dışında 5657 sandıktan 4986 sandığın açıldığı, sandık açılmış oranının 88,14 olduğu görülmüştür. Erdoğan'ın yüzde 59,80, Kılıçdaroğlu'nun yüzde 40,20 oranında oy aldığı görülmüştür. Genel toplamı sonucu 197 bin 871 sandıktan 196 bin 744'ün açıldığı sandık açılma oranını yüzde 99,43 olduğu görülmüş. Erdoğan'ın yüzde 52,14, Kılıçdaroğlu'nun 47,86 oy aldığı görülmüştür. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak, geçici sonuçlar sonucunda, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür.