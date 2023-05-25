Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2.turu ne zaman gerçekleşeceği araştırılıyor. Seçimin hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. Peki, 2.tur seçim ne zaman, hangi gün? Seçim ne zaman gerçekleşecek? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için geri sayım başladı. 2.tur seçimin ne zaman gerçekleşeceği araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 2.tur seçim ne zaman, hangi gün? Seçim ne zaman gerçekleşecek? Detaylar haberimizde...

YURT DIŞI OY KULLANMAK İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ilk turu için yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan 1 milyon 839 bin 470 oy, ikinci turda 18 arttı. Bulundukları ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanlar, 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar gümrük kapılarında oy verebilecek.

2.TUR SEÇİM NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimi 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek.