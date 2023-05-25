28 Mayıs seçimlerine kısa süre kala 2. tur seçim anketleri yayınlandı mı? Sorusu gündeme geldi ve merak edildi. 2. tur seçim anketleri yaklaşan ikinci tur ile birlikte vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve sorgulatılıyor. Peki, 2. tur seçim anketleri yayınlandı mı? 2. tur seçim anketlerinde son durum ne?

Türkiye 28 Mayıs 'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, birçok detay merak konusu oluyor ve arama motorları üzerinde 2. tur seçim anketleri yayınlandı mı? Sorusu başta olmak üzere birçok detay merak ediliyor. Yapılan anketler seçim sonuçları hakkında öngörü kazanmamız için oldukça büyük önem arz ediyor. Peki, 2. tur seçim anketleri yayınlandı mı? 2. tur seçim anketlerinde son durum ne?

2. TUR SEÇİM ANKETLERİ YAYINLANDI MI?

Konda tarafından gerçekleştirilen 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur anketlerinde (Kararsızlar dağıtılmış) Erdoğan'a oy vereceğini belirtenlerin oranı 52,7 Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 47.3 olarak belirlendi.

28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerine sayılı günler kala Areda Survey, 10 bin kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Buna göre Erdoğan'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 52.4, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 47.6 olarak belirlendi.

20-21 Mayıs tarihleri arasında 10 bin kişi ile yapılan ankette Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 52.4, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 47.6 olarak belirlendi.

İşte yapılan anketten çıkan sonuç;