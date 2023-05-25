14 Mayıs'ta gerçekleşen 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.52, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.88, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.17 olarak belirlendi. 28 Mayıs'ta Türkiye tekrar seçime gidiyor. Yapılan anketlerin ardından 2. tur seçim anketi sonuçları merak edildi. İşte 2. tur seçim anketi sonuçları 2023: SON ANKETLER! İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim anketi!

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2. tur seçim anketi sonuçları vatandaşların gündeminde yer alıyor. 28 Mayıs seçimine kısa süre kalmasıyla beraber vatandaşlar yapılan ikinci tur seçim anketlerinin sonuçlarını araştırmaya başladı. Arama motorlarında 2. tur seçim anketi sonuçları 2023: SON ANKETLER! İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim anketi! araması yapılıyor. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerine sayılı günler kala Areda Survey, 10 bin kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. 2. tur seçim anketi sonuçları 2023!

2.TUR SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2023: SON ANKETLER!

28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerine sayılı günler kala Areda Survey, 10 bin kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Buna göre Erdoğan'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 52.4, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 47.6 olarak belirlendi.

Gözler 28 Mayıs'a çevrilmişken 14 Mayıs seçimlerinde iyi bir sınav ortaya koyamayan anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Areda Survey, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimleri için yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

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20-21 Mayıs tarihleri arasında 10 bin kişi ile yapılan ankette Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 52.4, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 47.6 olarak belirlendi.

İşte yapılan anketten çıkan sonuç;