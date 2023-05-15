2. tur oy pusulası! 2. turda oy pusulası nasıl olacak?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı için ikinci tura kaldı. En çok oy alan iki aday için yeni oy pusulaları basılacak. Peki 2. turda oy pusulası nasıl olacak? İkinci tur oy pusulası belli oldu mu? İşte 2. tur oy pusulası!

2. tur oy pusulası! Cumhurbaşkanlığı seçimleri yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı için ikinci tura kaldı. En çok oy alan iki aday için yeni oy pusulaları basılacak. Peki 2. turda oy pusulası nasıl olacak? İkinci tur oy pusulası belli oldu mu? İşte 2. tur oy pusulası haberimizde...

2. TUR OY PUSULASI

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalan adayların yer aldığı oy pusulası belirlendi. Buna göre; Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci sırada olacak.

"ERDOĞAN BİRİNCİ SIRADA"

YSK Başkanı Ahmet Yener, oy pusulalarında sıralamanın değişmeyeceğini belirterek, "Sıralamalarındaki adayın bir önceki adayın yarışa devam etmemesi halinde onun yerini alması şeklinde daha önce aldığımız bir kararımız bulunmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada, Kemal Kılıçdaroğlu da ikinci sırada yer alacaktır" açıklamasında bulunmuştu.