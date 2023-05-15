YSK'nın son resmi verilerine göre 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tura kaldı. Bunun ardından vatandaşlar 2. turun hangi gün, ne zaman yapılacağı merak edildi. Peki, 2. tur ne zaman? Seçimlerde 2. tur hangi gün, 28 Mayıs 2023 Pazar günü mü? Seçimlerde 2. turda sadece Erdoğan ve Kılıçdaroğlu mu olacak? İşte detaylar...

YSK Başkanı Ahmet Yener, oy sayımının yurt dışı sandıklarında devam ettiğini belirterek, "Saat 15.15 itibariyle yurtiçi sandık sayısı yüzde 100 açılmış olup, katılım oranı yüzde 88,92 olarak gerçekleşmiştir. Yurtdışında ise yüzde 52,99 oranında katılım gerçekleşmiştir. Yurtdışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunmaktadır." dedi. 2. tur ne zaman? Seçimlerde 2. tur hangi gün, 28 Mayıs 2023 Pazar günü mü? Seçimlerde 2. turda sadece Erdoğan ve Kılıçdaroğlu mu olacak?

SEÇİMLER 2. TURA MI KALDI?

Türkiye genelinde sandıkların tamamı açılırken, yurt dışı oylarının sayımı ise devam ediyor. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.5, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.8 olarak görülüyor. Son verileri paylaşan YSK Başkanı Yener, "Adaylar kazanmak için yeterli oyu alamadı, bu nedenle seçimin ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak." dedi.

Yener, adayların kazanmak için yeterli olan oy oranına ulaşamadığını söyleyerek şöyle devam etti: "Kesin olmayan sonuçlara göre Sayın Erdoğan'ın yüzde 49.51, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88, Sayın Oğan'ın 5,47'nin oy aldığı görülmüştür. Saat 15.15 itibariyle 35 bin 874 oyun Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş olduğu kabul edildiğinde oylarının yüzde 49,54 olduğu görülmüş, Sayın Kılıçdaroğlu'na verilmiş olduğunda yüzde 44,89 kabul edilmiş olup, hiçbir adayın seçilme yeterliliğine ulaşamadığı görülmüştür. 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimlerin yapılmasına karar verilmiştir."

Yurt içindeki sandıkların yüzde 100'ü açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.51

- Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.88

- Sinan Oğan yüzde 5.2

SEÇİMLERDE 2. TUR NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

Seçimlerde 2. turun nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren YSK Başkanı Yener, "Oy pusulalarında sıralamada değişiklik olmayıp, Sayın Recep Tayyip Erdoğan 1'inci, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da 2'nci sırada yer alacaktır. Propaganda dönemi başlamış bulunmaktadır. 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci oylamasının Türk milletine, demokrasisine, Cumhurbaşkanı adaylarına hayırlı olmasını dileriz." ifadelerini kullandı.

Seçimlerde 2. tur 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacaktır.

2. TURA KAÇ GÜN KALDI?

2. tur 28 Mayıs'ta yapılacak. Buna göre 2. tura 13 gün kaldı.