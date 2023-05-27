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2. tur ne zaman? 2. tur seçimleri yarın mı, ne zaman? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur ne zaman?

2. tur ne zaman? 2. tur seçimleri yarın mı, ne zaman? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur ne zaman?

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14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerin ardından 2. tur ne zaman? 2. tur seçimleri yarın mı, ne zaman? Soruları gündemdeki yerini aldı ve vatandaşlar tarafından birçok kez araştırıldı. Peki, 2. tur ne zaman? 2. tur seçimleri yarın mı, ne zaman? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur ne zaman?

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50 + 1 sistemine göre çoğunluk sağlanamamasının ardından seçimler 2. tura uzadı ve bu nedenle vatandaşlar tarafından 2. tur seçimleri yarın mı, ne zaman? Sorusu merak edildi. 2. tur seçimleri yarın mı, ne zaman? Sorusu, internet üzerinde merak edilmekte ve sıklıkla arama motorları üzerinde sorgulatılmakta. Peki, 2. tur ne zaman? 2. tur seçimleri yarın mı, ne zaman? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur ne zaman?

2. TUR NE ZAMAN?

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ilk turu için yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan 1 milyon 839 bin 470 oy, ikinci turda 18 arttı. Bulundukları ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanlar, 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar gümrük kapılarında oy verebilecek. Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimi 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Seçim 2023 Gündem Politika Haberler

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