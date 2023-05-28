14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürecek. Peki, 2.tur katılım oranı ne? Seçime katılım düştü mü arttı mı?

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sandık başına giden vatandaşlar katılım oranının az olduğuna dikkat çekiyor. Sosyal medyada da gündem olan konuyla ilgili "Katılım" başlıklı bir etiket açıldı. Bu etiketle kısa sürede 80 binin üzerinde tweet atıldı. Peki, 2.tur katılım oranı ne? Seçime katılım düştü mü arttı mı?

2.TUR KATILIM ORANI NE?

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor.

Ancak 2. tur için bugün sandık başına giden vatandaşlar bu kez seçime katılımın düşük olduğunu belirtiyor. Konuyla ilgili sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı, "Katılım" etiketi kısa sürede Twitter'da TT oldu. 80 binin üzerinde tweet atılırken bazı kullanıcılar oy pusulasının küçük olmasından dolayı okullarda yoğunluk olmadığına dikkat çekti.

Katılım oranı bilgileri oy sayımı sonrası ortaya çıkacak.