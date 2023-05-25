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2. Tur Area Araştırma anket sonucu ne? Erdoğan – Kılıçdaroğlu oy oranları ne?

2. Tur Area Araştırma anket sonucu ne? Erdoğan – Kılıçdaroğlu oy oranları ne?

Gündem Haberleri

Türkiye 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında 2. Tur Area anket sonucu ne? Erdoğan – Kılıçdaroğlu oy oranları ne sorularına yanıt aradı. Peki, 2. Tur Area anket sonucu ne? Erdoğan – Kılıçdaroğlu oy oranları ne?

28 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise 2. Tur Area anket sonucu ne? Erdoğan – Kılıçdaroğlu oy oranları ne?soruları yer alıyor. Peki, 2. Tur Area anket sonucu ne? Erdoğan – Kılıçdaroğlu oy oranları ne? İşte detaylar...

2. TUR AREA ANKET SONUCU NE?

Area Arastirma CB Seçimi 2. TUR Araştırma Sonucu:

Araştırma 24-25 Mayıs 2023 tarihinde NUTS2 (26 il) de 2.026 kişiyle yapılmıştır.

Araştırmanın hata payı ±%2,18 olarak hesaplanmıştır.

Araştırmanın hata payı dikkate alındığında seçimin başa baş rekabetle sürdüğü görülmektedir.

2. Tur Area anket sonucu ne? Erdoğan – Kılıçdaroğlu oy oranları ne?

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Seçim 2023 Gündem Politika Haberler

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