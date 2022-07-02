TBMM kararları Resmi Gazete'de Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) tatili ve ara vermesi sırasında 10 komisyonun çalışabilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) tatili ve ara vermesi sırasında 10 komisyonun çalışabilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. TBMM kararlarına göre, Anayasa Komisyonu, Adalet Komisyonu, Dışişleri Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Çevre Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, Dijital Mecralar Komisyonu, İçişleri Komisyonu ile Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilecek. AA / Yusuf Soykan Bal - Gündem Gündem Politika Güncel Haberler

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