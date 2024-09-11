2 Şubat yükseleni nedir? 2 Şubat yükselen burcu

2 Şubat yükseleni! 2 Şubat'ta doğanların yükseleni doğum saatine göre değişiklik göstermektedir. 2 Şubat burcu yükseleni, güneş burcundan farklı olabilir. Peki, 2 Şubat yükseleni nedir? İşte, 2 Şubat yükselen burcu hesaplama...

2 ŞUBAT YÜKSELENİ NEDİR?

2 Şubat'ta doğanlar Kova burcudur. Kova burcu yenilikçi, özgür ruhlu ve idealisttir. Hava elementi olan Kova, topluma faydalı olmak ve farklı düşünceler üretmek için çaba gösterir. Bireyselliklerini korumak onlar için oldukça önemlidir ve bağımsız hareket etmeyi severler.

Doğum saatine göre değişen yükselen burç, Kova burcunun sosyal ve bağımsız karakterini etkileyebilir. Örneğin, 2 Şubat'ta sabah erken saatlerde doğan biri Yükselen Yay burcuna sahip olabilirken, akşam saatlerinde doğanlar Yükselen Koç olabilir.

Yükselen burç kişinin dış dünyaya nasıl göründüğünü etkiler. Yükselen Yay, Kovalar için daha maceracı ve iyimser bir dış görünüş kazandırırken, Yükselen Koç ise daha cesur ve lider ruhlu bir izlenim bırakır.

2 ŞUBAT YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA

Kişinin doğduğu yerin coğrafi koordinatları ve doğum tarihi ile saati önemlidir. Bu sayede gökyüzündeki yıldızların haritası oluşturulur. Bu haritadan yola çıkılarak ufuk çizgisinden yükselen burç bulunur ve hesaplama işlemi yapılır.