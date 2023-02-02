2 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 2 Şubat günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 2 Şubat günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintileri!

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 2 Şubat günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri ilçelerine göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34671563

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1579., 3003., 3007., 3008. sk bölgelerinde 02/02/2023 00:00:00 - 02/02/2023 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34671801

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah TURNA sk bölgelerinde 02/02/2023 09:00:00 - 02/02/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34671612

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1003., 1005., PAZARYOLU, ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk bölgelerinde 02/02/2023 09:00:00 - 02/02/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34671071

İSTANBUL ESENYURT ilce -GÜZELYURT(HARAMİDERE) mah sk bölgelerinde 02/02/2023 09:00:00 - 02/02/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34671760

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1631., 1632. sk bölgelerinde 02/02/2023 09:00:00 - 02/02/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34668052

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ATIŞALANI sk / MENDERES mah 302., 302/1., 306., 307., 308., 309., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., 319., 351., 355., 356., 357., 358., 379., ATIŞALANI, NECİP FAZIL, ÖMER SEYFETTİN sk bölgelerinde 02/02/2023 00:01:00 - 02/02/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34668054

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1102., 1104., 1105., 1106., 1108., 1109., 1110., 1115., 1116., 1117., 1119., 1120., 1121., ATIŞALANI, FERHATPAŞA, FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 02/02/2023 04:00:00 - 02/02/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.