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2. sınıf karne görüşleri 2025!

2. sınıf karne görüşleri 2025!
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Öğretmen karne görüşleri, 2024-2025 yılı eğitim öğretim yılı 1. Döneminin sona ermesine kısa bir süre kala gündeme geldi. 2. sınıf karne görüşleri 2025!

Sömestr tatili öncesinde milyonlarca öğrenci karnelerini almak için gün sayıyor. Karnelerde yer alan öğretmen görüşleri, öğrencilerin bir dönem boyunca sergiledikleri akademik ve davranışsal performansların özeti niteliğini taşıyor.2. sınıf karne görüşleri!

2. SINIF KARNE GÖRÜŞLERİ!

Planlı ve düzenli çalıştığın için bu dönemin mükafatını karnende görüyorsun. Arkadaşlarınla ve ailenle güzel bir yarıyıl tatili geçirmeni temenni ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.

Son derece başarılı geçen birinci dönem için seni tebrik ediyorum. Senden daha fazlasını bekliyorum. İyi tatiller…

Bir dönem geride kaldı. Eksiklerini görmüş olmalısın. Daha başarılı olman için ben yanında olacağım. Yeter ki sen biraz planlı ve düzenli çalışmaya karar ver. Sana güveniyorum.

2. sınıf karne görüşleri 2025!

Yolun uzun her hareketin çok önemli. Çünkü bir sonraki davranışını etkileyecek. Doğru hareket için yarını bekleme.

Hedef belirleyerek çalışmalarına başlar ve planlı olarak çalışır, okur, yazarsa başarılı olabilir.

Ders içi ve ders dışındaki davranışlarınla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim. İyi tatiller…

Başarı için plan yapmıyorsanız o zaman hükmen başarısızlığı planlıyorsunuz demektir. Seni planlı ve disiplinli çalışmalarından ötürü kutlarım.

Belki çok yorulduğun dönemin son gününde karne notların seni dinlendirecektir. İlk tebrik eden ben olmak istedim. Önümüzdeki dönem senden daha iyisini bekliyorum

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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