2. sayfa neden yok? Tv8 yayın akışı 2.sayfa neden yok? Müge ve Gülşen'le 2.sayfa bugün yok mu? 2. sayfa bitti mi? 2.sayfa yayından kaldırıldı mı?

Tv8 ekranlarında yayınlanan program 2.sayfa ilk yayınlandığı günden beri büyük izleyici kitlesine hakim oldu. Hafta içi her sabah ekranlara gelen Müge ve Gülşen'le 2. sayfa programını yayın akışında göremeyen izleyiciler arama motorlarında 2. sayfa neden yok? Tv8 yayın akışı 2.sayfa neden yok? Müge ve Gülşen'le 2.sayfa bugün yok mu? sorularını arattı. İşte detaylar...

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2. sayfa neden yok? sorusu aratılıyor. Tv8 ekranlarının sevilen programı 2. sayfa büyük izleyici kitlesine hakim. Müge ve Gülşen ile 2. sayfa programını yayında göremeyen seyirciler arama motorlarında 2. sayfa neden yok? Tv8 yayın akışı 2.sayfa neden yok? Müge ve Gülşen'le 2.sayfa bugün yok mu? sorularını arattı. Peki, 2. sayfa bitti mi? 2.sayfa yayından kaldırıldı mı? İşte merak edilenler...

2.SAYFA NEDEN YOK?

Tv8 ekranlarının sevilen programı 14 Kasım günü Tv8 yayın akışı ekranında yer almıyor. Programın neden ekranlarda olmadığı hakkında bir bilgi bulunmuyor.

TV8 YAYIN AKIŞI!

MÜGE DAĞISTANLI KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Kasım 1968

Doğum yeri: İstanbul

Müge Dağıstanlı yaşı: 53

Müge Dağıstanlı burcu: Akrep

Meslek: Gazeteci , TV Sunucusu

1968 İstanbul doğumlu olan Müge Dağıstanlı, Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya Bölümünde eğitimini tamamlamıştır.

Müge Dağıstanlı, Posta Gazetesi'nde magazin müdürlüğü yaptı. Posta Gazetesi'nde "duydum gördüm yazdım" adlı köşede yazılar yazdı. Radikal Gazetesi'nde de sinema ve televizyon yazıları yazdı.

2007 yılından itibaren Gülşen Yüksel ile birlikte çeşitli televizyon kanallarında magazin programları yaptı.

2015 yılından bu yana sabah kuşağında yayınlanan magazin programı sunmaya devam eden Müge Dağıstanlı, ilk olarak Kanaltürk TV'de yayınlanmış olan "2. Sayfa" adlı programın sunuculuğunu partneri Gülşen Yüksel ile birlikte yapmış, sonrasında ise Show TV'ye geçmiştir.

Şubat 2016 tarihinden beri yine Gülşen Yüksel ile birlikte "Renkli Sayfalar" adlı magazin programını Kanal D ekranlarında sunmaktadır. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sundukları "Renkli Sayfalar" programı 2016 Altın Kelebek Ödüllerinde de "Yılın En İyi Magazin Programı" seçilmiştir.

Müge Dağıstanlı, Reha Erdoğan ile dünya evine girdi. Müge Dağıstanlı'nın nikah şahitliğini Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay ve uzun yıllardır birlikte televizyon programı yaptığı Gülşen Yüksel yaptı.

GÜLŞEN YÜKSEL KİMDİR?

24 Haziran 1977 yılında İstanbul'da doğmuş olan Gülşen Yüksel yengeç burcudur. Sanatçı 53 kilogram ve 164 boyundadır. Göz rengi kahverengi ve saç rengi de kahverengidir. Ekranlarda sık sık karşılaştığımız sanatçı sunuculuk yapmaktadır. Sunuculuğunu ise şuan Renkli sayfalar adındaki programla yapmakta ve bu programı Müge Dağıstanlı ile beraber sunmaktadır. Gülşen Yüksel vatan gazetesinde magazin müdürü olarak da çalışmıştır. Bu gazeteden sonra ise Sabah Gazetesinde çalışmaya başlamıştır. 2015 yılında ise 2. Sayfa adındaki programın sunuculuğunu yapmaya başlamıştır.

Programlar ile karşımıza çıkmış olan Gülşen Yüksel'in eğitim hayatı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Bu programları sunduğu esnada ise 21 Aralık 2012 tarihi itibari ile Metin Salt ile dünya evine girmiştir.

Sanatçının asıl mesleği Gazeteci olmakla beraber Tv Sunuculuğunda da büyük başarılar elde ettiği bilinmektedir.