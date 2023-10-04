TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa seyircisi ile buluşuyor. Programın sıkı takipçileri Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programını yakından takip ederken programa konuk olan isim ise gündem oldu. Peki, 2. sayfa konuğu Tuğba Ekinci kimdir? Tuğba Ekinci kaç yaşında, nereli?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yer alan ve birçok kişi tarafından sevilerek takip ettiği Müge ve Gülşen'le programına konuk olan isimlerin kim oldukları merakla araştırılıyor. Bugün konuk olan isim ise araştırıldı. Peki, 2. sayfa konuğu Tuğba Ekinci kimdir? Tuğba Ekinci kaç yaşında, nereli?

2. SAYFA KONUĞU TUĞBA EKİNCİ KİMDİR?

Tuğba Ekinci (d. 9 Haziran 1977, Kars), Türk pop müziği şarkıcısı. Şov dünyasına girişi Osman Sınav'ın Ekinci'yi keşfetmesiyle oldu. Bodrum'da 'Mavi Düşler' dizisini çekerken Ekinci'yi gördü ve teklifte bulundu. Çarkıfelek'te bir süre hosteslik yaptı. Kral TV'de VJ oldu. 1994'te Güzellik Yarışması'na girdi, elemeleri geçti ve ilk 20 aday arasında yer aldı. Babasının izin vermemesi sonucu yarışmadan çekilmek zorunda kaldı. Erol Köse ile tanışması şarkıcılık kariyerinin başlangıcı oldu. Özcan Şenyaylar'dan özel şan dersleri aldı. Buzda Dans yarışmasının finalisti idi. Pendik Lisesi mezunudur. Annesi hemşire, babası İTÜ mezunu inşaat mühendisidir. Basketbolcu Fatih Özbilen'in eski eşidir. Tuğba Ekinci'nin eski sevgilileri arasında 'Karadağlar'ın Gülali'si İbrahim Çelikkol ve Ümit Cem Şenol yer alıyor. 2013 yılında Ekinci'nin, sigortadan para alabilmek için Jaguar Cars marka arabasının çalındığını söyleyerek "suç uydurduğu" gerekçesiyle yargılandı. Yalan söylediğine karar veren mahkeme, "suç uydurmak"tan 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.

MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2. SAYFA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Magazinin nabzını magazin duayenleri Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'le tutuyoruz! Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunduğu "Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa" programı hafta içi her gün 8.30'da Tv8 ekranlarında.

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