Nihat Doğan Nihat Doğan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan Şarkıcı Nihat Doğan kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. 2. Sayfa konuğu Nihat Doğan kimdir? Nihat Doğan Nihat Doğan kaç yaşında, nereli? Nihat Doğan biyografisi! 2. Sayfa konuğu Nihat Doğan kimdir? Nihat Doğan kaç yaşında, nereli? Nihat Doğan biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

5 Mayıs 1977 İstanbul doğumlu.

11 yaşındayken babasını kaybetti. Ailesinin büyükleri tarafından Muş'a götürülmek istendi fakat gitmek istemediğinden İstanbul'da kaldı.

Avcılar'daki bir çay bahçesinde istek üzerine bir şarkı söylemesiyle orada bulunan fakat Almanya'da ikamet eden bir çiftin önerisiyle Almanya'ya gitti. Bir sene orada kaldı fakat star olamayacağını düşünüp Türkiye'ye geri döndü.

Müzik kariyerine 1994 yılında Kırdın Kalbim'i adlı albümüyle başladı.

22 Ekim 2012 tarihinde Nihat Doğan, Twitter hesabında İstanbul 1. Amatör Lig 3. Grup'ta yer alan Büyükderespor'un teknik direktörü olduğunu açıkladı.

Fakat Doğan, antrenör diplomasına sahip olmadığı için resmi olarak Büyükderespor'un teknik direktörü değil.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Sözleşmeli bir antrenöre sahip bir kulüpte, gerekirse bir yönetici, antrenör kulübede olmasa bile takımın başında yer alabilir." kuralına dayanarak Doğan, yönetici kartıyla sahaya çıktı.

2011 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katıldı ve 2. oldu.Bu yarışmayla beraber popülerliğini arttırdı.

2015 yılında Survivor All-Star'a katılacaktı fakat Özgecan Aslan hakkında Twitter'da "Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksınız." dedi ve halktan büyük tepki aldı.

Bunun üzerine Acun Ilıcalı, Nihat Doğan'ı Survivor All-Star 2015'den men etti diye iddia edildi ama kendisi gitmedim diye söyledi.

Ayrıca Nihat Doğan, kendini muhafazakar demokrat olarak tanımlamaktadır.

Nihat Doğan ,Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapmıştır.

Stüdyo albümleri

1994: Kırdın Kalbimi

1996: Ayrılık Acı Birşey

1998: Anlamıyorlar

2000: Dayan Yüreğim

2001: Züleyha

2002: Zor Gelir

2004: Seve Seve

2005: Bitanesinden Bitanesine

2007: Allah belanı versin

2009: 1071

Filmografisi

2001: Sultan

2013: Harem (konuk oyuncu)