2. Sayfa programının konuğu olan Kamuran Akkor hakkında merak edilenler araştırılmaktadır. Kamuran Akkor kimdir, kaç yaşında ve nereli merak konusu oldu. Peki, 2. Sayfa konuğu Kamuran Akkor kimdir? Kamuran Akkor kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan 2.Sayfa hafta içi her gün ekranlara geliyor. Ünlü isimlerin katıldığı programın bugünkü konuğu Kamuran Akkor oldu. Kamuran Akkor kaç yaşında ve nereli merak konusu oldu. 2.Sayfa konuğu Kamuran Akkor Peki, 2. Sayfa konuğu Kamuran Akkor kimdir? Kamuran Akkor kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

KAMURAN AKKOR KİMDİR?

Klasik Türk müziği yorumcusu Gönül Akkor'un kız kardeşidir. 1947 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1966 yılından başlayarak, Sezen Cumhur Önal'ın sözlerini yazdığı Aşk Eski Bir Yalan, Kime Niyet Kime Kısmet, Seni Beklerim Öptüğün Yerde ve Reyhan şarkılarının yer aldığı 45'lik plaklarıyla ülke çapında üne kavuştu. Sonraki yıllarda pop müziğini bırakarak Klasik Türk müziği yorumculuğu yapmaya başladı. Kamuran Akkor, 80'li yıllarda Arabesk müzik'in popüler olduğu dönemde 'Sev Yeter', 'Anadan Ayrı', 'Bir Ateşe Attın Beni', 'Bir Teselli Ver', 'Üstüme Düşme Benim' gibi dönemin ruhuna uygun şarkıları başarıyla seslendirdi.

Müzisyen eşi Vasfi Uçaroğlu 2011'de öldü. Oyuncu olan Cengiz Orhonlu'nun anneannesidir.