2. sayfa konuğu Hakan Aysev kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hakan Aysev'in İnstagram hesabı nedir?

TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının yeni konuğu Hakan Aysev oldu. Hakan Aysev'in kim olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yer alan ve birçok kişi tarafından sevilerek takip edilen programın konukları her zaman büyük ilgi görüyor. Magazin duayenleri Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunduğu program, hafta içi her gün 8.30'da Tv8 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.