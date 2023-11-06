TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa seyircisi ile buluşuyor. Programın sıkı takipçileri Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programını yakından takip ederken programa konuk olan isim ise gündem oldu. Peki, 2. sayfa konuğu Feyza Altun kimdir? Feyza Altun kaç yaşında, mesleği nedir?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yer alan ve birçok kişi tarafından sevilerek takip ettiği Müge ve Gülşen'le programına konuk olan isimlerin kim oldukları merakla araştırılıyor. Bugün konuk olan isim ise araştırıldı. Peki, 2. sayfa konuğu Feyza Altun kimdir? Feyza Altun kaç yaşında, mesleği nedir?

FEYZA ALTUN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1987

Kaç yaşında: 35 yaşında

Nereli: Üsküdar, İstanbul

Feyza Altun, 1987 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Hukuk fakültesinde eğitimini tamamladı. Öte yandan Atun, kendisini "Avukat, Feminist Aktivist, Filantrop, Yazar" olarak tanımlıyor.

Tarafsız Çalışan Anneler Platformu'nun kurucusu olan aktivist avukat, "Kadının Fenni" isimli kitabıyla da tanınmaktadır.

Şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan "Ne Seninle Ne Sensiz" adlı programında danışman avukat olarak yer alan Altun, geçtiğimiz yıllarda bir duruşmaya 7 aylık bebeğiyle girmesiyle haberlerde ve sosyal medyada büyük ses getirmişti.

Aynı zamanda muhalif yönüyle tanınan Altun, birçok kadın ve çocuk istismarı davasında vekil olmuştur.