2. Sayfa programının konuğu olan Ebru Şancı hakkında detaylar araştırılıyor. Ebru Şancı'nın kariyeri merak konusu oldu. Peki, 2.Sayfa konuğu Ebru Şancı kimdir? Ebru Şancı kaç yaşında, nereli? Ebru Şancı eşi kim? İşte detaylar...

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yer alan ve birçok kişi tarafından sevilerek takip ettiği Müge ve Gülşen'le programına konuk olan isimlerin kim oldukları merakla araştırılıyor. Bugün konuk olan isim Ebru Şancı ise araştırıldı. Peki, 2.Sayfa konuğu Ebru Şancı kimdir? Ebru Şancı kaç yaşında, nereli? Ebru Şancı eşi kim? Detaylar haberimizde...

EBRU ŞANCI KİMDİR?

1983 doğumlu olan Ebru Şancı, 2021 yılı itibarıyla 38 yaşındadır. 2015 futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlendi. Çiftin, 2016 yılında 'Mila' ve 'Ceylin' adlarında ikiz çocukları ve 'Kürşad Fırat' (d.2020) adında bir oğlu dünyaya geldi. Ebru Şancı 1.81 metre boyunda, 60 kilo ve başak burcudur.

16 yaşında model olarak podyumlarda yer almaya başlayan Ebru Şancı, 18 yaşında Brezilya'daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci oldu. Uzun yıllar New York'ta kariyerini sürdürdükten sonra 2010 yılı sonlarında Türkiye'ye kesin dönüş yaparak model ve oyunculuğun yanı sıra İstanbul ve Türkiye genelinde concierge hizmetleri veren bir şirket kurdu. Halen şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Ebru Şancı, 7 Eylül 2015 tarihinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir'de evlendi. Ardından Belçika'da bir şatoda düğün töreni yapıldı.